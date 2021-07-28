俄专家：冠状病毒不属可嵌入人类基因组的病毒

近日，俄罗斯消费者权益保护和公益监督局所属“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心叶卡捷琳堡分部代理所长亚历山大·谢苗诺夫表示，与艾滋病病毒或乙肝病毒不同，冠状病毒不属于可嵌入人类基因组的病毒。冠状病毒在不断变异，这是自然选择的规律。

谢苗诺夫称，新冠病毒属于冠状病毒科，不具有与人类基因组相结合以及对其进行人工干预的必要结构。自然界确实存在着可以插入人类基因组的病毒，比如科学家们早已开展研究的艾滋病病毒、乙肝病毒、各种肿瘤病毒等。但冠状病毒科根本无法嵌入基因组，它们根本没有编码蛋白质的基因来切割人类DNA，并将病毒嵌入染色体。

谢苗诺夫认为，冠状病毒在不断变异，并且突变过程正朝着增加传染性的方向发展，每一个变异毒株都比之前的更具传染性和攻击性，这就是自然选择的规律。比如，引起第三波疫情的德尔塔变异毒株，显然比原始新冠病毒毒株、最早在英国发现的阿尔法变异毒株、最早在南非发现的贝塔变异毒株更具有传染性，已经传播到了世界各地，取代了新冠病毒其他变异毒株。

世界许多专家也认为，德尔塔的特性与其它变异毒株明显不同，从感染的角度来说，它朝着“更糟”的方向发展。谢苗诺夫表示，由于德尔塔病毒基因组中的一些突变，它更适合渗透到人体细胞中，繁殖得更快，袭击包括肺组织在内的更多组织，对年轻人也具传染性。被德尔塔病毒感染的患者，症状更像急性呼吸道病毒感染，流鼻涕、喉咙痛、咳嗽和打喷嚏。由于它更快地穿透喉部上皮细胞进入肺部，因此肺炎的临床发展更快。

新冠病毒的潜伏期为7—11天，而德尔塔变异病毒只需3—5天。所有这些症状也表明，新冠病毒像流感一样来源于自然界。

谢苗诺夫是俄罗斯著名病毒学家，曾任圣彼得堡巴斯德流行病学和微生物学研究所副所长，今年调任“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心叶卡捷琳堡分部代理所长。全球新冠疫情开始后，他一直从科学的角度介绍新冠病毒的情况和相关问题。

俄“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心是世界知名病毒学研究机构，于2020年3月首个在俄研制出新冠病毒测试剂，11月研发出俄罗斯第二款新冠疫苗EpiVacCorona，该疫苗是合成疫苗，已在俄用于大规模接种。目前该中心正在研制鼻喷式新冠疫苗。（记者 董映璧）