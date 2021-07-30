访谈预告：雷冬竹谈“以管理为抓手 促进医联体高质量发展”
日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。
7月30日10：00，郴州市第一人民医院院长雷冬竹将做客演播室，以“以管理为抓手 促进医联体高质量发展”为题进行访谈。
嘉宾简介：
雷冬竹，主任医师、硕士生导师，郴州市第一人民医院院长。
全国诚实守信道德模范、全国五一劳动奖章、全国先进工作者、第十二届及十三届全国人大代表，享受湖南省人民政府特殊津贴。
中国优生科学协会理事、湖南省出生缺陷防控专业委员会委员、湖南省医学会医学遗传学专业委员会委员、湖南省围产学会委员、湖南省妇产科学会委员、郴州市出生缺陷防控专业委员会主任委员。
先后主持省市级科研课题10余项，荣获了2018年湖南省科技进步奖三等奖（排名第一）、2019年全国妇幼健康科学技术科研成果奖二等奖）。带领团队建立“湖南省出生缺陷防控技术示范基地”“湖南省儿童听力障碍防治临床医疗技术示范基地”“湖南省湘南片区罕见病诊治中心”“湖南省湘南片区罕见病诊治中心”。
擅长：擅长遗传优生咨询、产前诊断、产科危急重症的诊治、复发性流产治疗等。
如何观看节目：
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