推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：消暑下火

推荐人群：夏季时户外劳作或奔波的打工人。

材料：冬瓜1000g，咸蛋1个，鸡蛋1个，瘦肉片100g，生姜3片（3-4人量）。

烹调方法：

（1）把冬瓜洗净去籽切片，咸蛋分蛋黄、蛋白切碎，鸡蛋打发均匀，瘦肉片用生粉、盐稍腌制10分钟。

（2）热锅下油爆生姜片和冬瓜，加水1500ml煮开，后加入咸蛋、鸡蛋和肉片，稍滚片刻，加一点点盐即可。

汤品点评：

相信每个人的夏天都绕不开冬瓜汤，因为它口感清爽，充满水分，又能消除夏季带来的烦热。加一点点咸蛋，能起到引火下行的作用，也就是我们广东人平常所说的“下火”。因为很多时候，夏季的热是浮于上元的，所以表现为心烦、面红目赤、口舌生疮等上火的症状，但是通常这时候下元是虚是寒的。这个时候就特别适合把火引下来，既清了上部的火热，也让下元温暖。加了鸡蛋是增强了滋阴的效果，也不至于太咸。再加一点点肉片，这个汤也就更鲜美了。至于冬瓜去不去皮，其实我觉得滚冬瓜汤去皮口感更好，但是如果想消暑清热更强，那就保留冬瓜皮也未尝不可。

清热 润肺 养肝

补血 补钙 开胃

明目 润燥 养胃 咳嗽