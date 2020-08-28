天热养生 试试这几款粥

虽已立秋，但广州白天仍然十分炎热，不少人感觉口腻口苦，浑身乏力没胃口，有时还出现腹痛腹泻症状，怎么办？中医师建议可适当进食一些温暖的稀食，比如粥类食品就较易于消化，既能帮助补充因出汗过多的水分流失，还能快速补充血糖和能量。

广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科郑艳华副主任中医师支招，煮粥时，可适当加些豆类(如绿豆、黑豆)、杂粮(如薏米、燕麦)、果蔬(如菠萝、苦瓜)、药食两用的食材(如荷叶、金银花、莲子)等，能加强粥的保健效果，是不错的消暑主食。如果煮水果粥，出锅前再将新鲜水果放入会更甘甜美味，不可加骨头汤或放葱、油，以免破坏口感。

她推荐以下几种吃法，感兴趣的街坊不妨一试：

1.山楂粥增进食欲

材料：新鲜山楂果10个，大米200克，冰糖适量。

做法：新鲜山楂果洗净剖开去核，跟淘好的米一起放入锅中，加适量清水煮粥，煮好后按个人口感放适量冰糖调味即可。

特点：山楂性味酸、甘、微温，有助开胃消食、化滞消积、化浊降脂，煮粥喝有助增进食欲。

2.百合薏米粥祛湿润肺安神

材料：薏米30克，大米200克，干百合15克，冰糖适量。

做法：薏米、干百合洗净后稍加浸泡，与洗净的大米一同放入锅中，加适量水煮成粥。

特点：百合味甘、微寒，薏米味甘、淡，微寒，有助润肺祛湿、清心安神。

3.白扁豆粥健脾消暑化湿

材料：白扁豆50-60克或鲜白扁豆120克，适量大米。

做法：白扁豆洗净，与淘净的米一同入锅，加适量煮到米熟豆烂，即可食用。

特点：健脾消暑化湿，脾胃虚弱、慢性腹泻、暑湿泻痢、夏季烦渴不适者尤。

4.瓜类粥爽口清热

适当煲些丝瓜粥、苦瓜粥、黄瓜粥，爽口清热。

丝瓜性味甘平，有助清热解毒，可作为口腔溃疡人群的食疗方；苦瓜粥清心降火，还能增加食欲，比较适合糖尿病患者；黄瓜粥清爽可口，能补水防便秘，受便秘困扰者可试试。

瓜类较易熟，可先将粥煮熟后再把切成小块的瓜加入，视个人口感滚沸拌匀后适当加调味品即可。比如加入少量姜丝，有助增味暖胃。

（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）