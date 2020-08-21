没错 荷叶还真能降脂减肥

近年来，以荷叶为主要成分的减肥降脂制品应用也越来越广泛，荷叶真的能降脂减肥吗？其实，中医自古以来就把荷叶奉为瘦身的良药，据《本草纲目》记载：荷叶服之，令人瘦劣，生发元气，裨助脾胃。

荷叶为睡莲科植物莲的叶片，在我国有十分丰富的资源，是天然的药食两用的保健食品。荷叶性平、味苦，归肝、脾、胃经，具有清暑化湿、升发清阳、凉血止血的功效，用于暑热烦渴、暑湿泄泻、血热吐衄、便血崩漏。

荷叶的功效有哪些？

经研究证明，荷叶中的活性成分有降脂、减肥及利尿功效。具体如下：

降脂作用：荷叶水提物有显著的降脂作用，治疗后血清总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白的平均水平明显降低，高密度脂蛋白明显升高，并能降低血黏度。

减肥作用： 荷叶含有多种有效的化脂生物碱，能在人体肠壁上形成一层脂肪隔离膜，阻止脂肪吸收，减少脂肪堆积。

利尿作用：荷叶有利水功效，可很好地缓解面部浮肿及小便量较少的问题。

荷叶应该怎么吃？

最简单的方法是用干荷叶泡水，每次用量10克左右（鲜荷叶用量加倍），放入茶壶或较大茶杯中，倒上开水焖10分钟就可以饮用了。如果有便秘症状，可适当增加用量。也可以制作冬瓜荷叶汤，将冬瓜去掉皮、瓤、籽，切成块状，取鲜荷叶一张洗净切丝，加入煮沸的清水中，小火煮熟后即可。

荷叶粥也是个不错的选择，可取鲜荷叶一张，洗净切碎后煎取荷叶汁，同粳米100克左右煮粥；或米粥快煮熟时把洗干净的整张鲜荷叶铺在粥上面煮10分钟，关火后焖5分钟，去掉荷叶，加入冰糖调味即可。

哪些人群不宜服用荷叶？

荷叶性寒，并不是人人都可服用，脾胃虚寒者、身体虚弱者慎用；女性月经期不宜服用；孕妇、哺乳期妇女及儿童慎用。还要注意食疗不能替代药物治疗，若您有严重高脂血症或过度肥胖，建议您就医寻求专业指导降脂减肥。

文/唐嫚（首都医科大学宣武医院）