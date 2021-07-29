德尔塔病毒肆虐疫情反弹 美众院却在为是否戴口罩吵架

综合报道，美国新冠疫情持续反弹，众议院恢复议员佩戴口罩规定，议长佩洛西和少数党领袖麦卡锡却就此产生争执。为遏制德尔塔变种病毒的传播，谷歌和脸书两家科技公司强制要求，返回办公室的员工接种疫苗。

因为众院戴口罩规定

佩洛西和麦卡锡吵上了

当地时间28日，佩洛西和麦卡锡就众议院恢复佩戴口罩规定而互相指责。佩洛西称麦卡锡为“白痴”。麦卡锡则回应说，恢复口罩规定没有科学依据。

资料图：美国国会众议院议长佩洛西。中新社记者 陈孟统 摄

27日，美国国会医生莫纳汉向全体众议员发出通知，要求他们在会议厅、办公楼和委员会会议中再次戴上口罩。

麦卡锡当晚就这一要求在社交网站发帖，称这“并不是基于科学的决定，而是由自由派政府官员凭空想出来的决定，他们想永远生活在疫情下”。

当被问及麦卡锡这番言论时，佩洛西28日在例行记者会上回应道：“他真是个白痴。”

麦卡锡坚称，华盛顿特区并非疫情“热点”地区。然而，华盛顿特区卫生局局长内斯比特27日表示：“与全国各地的趋势类似，华盛顿特区自7月初以来的单日新增病例增加了四倍，主要是由未接种疫苗的个人引发的。”

众议院曾在疫情最严重的时候强制要求议员戴口罩，后随着疫情好转逐渐放松并取消了该要求。参议院从来没有强制戴口罩规定，不过，许多参议员还是选择在室内戴口罩。目前，多名共和党国会众议员拒绝遵守最新的口罩要求。

美科技公司强制线下员工打疫苗

麦康奈尔投广告抵制疫苗错误信息

随着疫情的反弹，谷歌和脸书公司28日宣布，将要求返回美国办公室工作的员工接种新冠疫苗。

苹果公司早些时候也推迟了重返办公室的计划，但该公司尚未公开要求员工接种疫苗。从29日开始，苹果将要求客户和员工在许多美国零售店戴口罩，无论他们是否接种疫苗。

此外，美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔表示，他将利用竞选资金在自己的家乡肯塔基州投放广告宣传疫苗接种，以对抗有关疫苗的错误信息。

随着传染力更强的德尔塔变种的快速传播，全美几乎每一个州在过去两周的新增病例都大幅反弹。美国疾控中心(CDC)主任瓦伦斯基曾表示，新冠“正在成为未接种疫苗者的传染病”。

根据CDC的数据，12岁以上的美国人中有57%已经完全接种了疫苗。在肯塔基州，这一比例为51%。