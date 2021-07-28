美国单日新增病例将重返20万？CDC修改戴口罩指南

综合报道，美国新冠疫情持续反弹，该国疾病控制与预防中心(CDC)27日建议已完全接种新冠疫苗的民众，在疫情高发地区的室内公共场合佩戴口罩，美国总统拜登也将宣布疫苗接种新要求。专家指出，美国可能会再次出现单日新增病例超过20万例。

CDC建议已打疫苗者在室内戴口罩

自2021年年初以来，美国的疫苗接种速度有所放缓，大多数尚未接种疫苗的人表示，他们不打算接种疫苗。

资料图：当地时间5月25日，美国纽约切尔西市场外的市民。自5月下旬纽约州博物馆、电影院、餐厅、零售业等商业和文化场所的客容量限制全面解除后，纽约著名的切尔西市场客流逐渐恢复。 中新社记者 廖攀 摄

美国有线电视新闻网援引消息人士说，拜登将在29日宣布，所有联邦公务员和承包商必须接种新冠疫苗，否则就得接受定期新冠检测。

拜登27日访问弗吉尼亚州时，一名记者问他联邦政府会不会规定联邦公务员接种新冠疫苗，拜登说：“我们正在考虑。”

当天，CDC发布了新指南，建议所有已经完成新冠疫苗接种的民众，在疫情传播地区尤其是德尔塔变种病毒肆虐地区的公共室内场所，恢复戴口罩。按照CDC的统计，全美近三分之二的县符合这一标准。

不过，CDC的新指南并不具约束力，许多美国人，尤其是倾向共和党的州属未必会采纳疾控中心的建议。目前美国有至少八个州禁止学校规定在校园内戴口罩。

拜登在CDC发布新指南后表示，“在德尔塔变种病毒传播最严重的地方使用口罩，可以让我们避免封城、商店关门、学校停课，可以避免2020年生活被打乱的局面出现。”

白宫发表声明说，拜登计划在29日宣布“下一步行动”，使更多美国人接种新冠疫苗。

美国新增病例恐重返一天20万

美国前CDC主任弗里登27日发出严峻警告，在未来几周，美国可能会再次出现单日新增病例超过20万例。

弗里登说：“我们正在步入一个艰难时期。如果疫情发展轨迹与英国相似，很可能每天会看到多达20万例的新增病例。”

不过，弗里登补充说，2020年疫情高峰期间出现的“可怕的死亡人数”很可能不会再出现，因为很多脆弱的人已经完全接种了疫苗。

根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，美国在过去一周平均每天新增病例超过57300例。截至7月27日，在过去7天里，35个州的病例比前一周增加了50%或更多。新一波病例激增是由于德尔塔变种病毒正在全国各地未接种疫苗的人群中迅速蔓延引起的。

弗里登说，由于德尔塔变种病毒的传播，在未来四到六周内，新增病例数可能会增加四倍。