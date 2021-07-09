新冠变异毒株“拉姆达”引关注

在秘鲁首都利马圣巴托洛梅国立医院，一线医护人员接种新冠疫苗（资料照片）。新华社发（玛利亚娜·巴索摄）

2020年8月，科学家首次在秘鲁发现了一种新冠病毒变异毒株C.37，世界卫生组织（WHO）将其命名为“拉姆达”。据美国趣味科学网站6日报道，这种新毒株可能拥有能增强其传播能力的变异，正在全球多个国家传播，引起多国卫生官员的注意。

“拉姆达”变种首次在秘鲁被发现后迅速传播。6月14日，WHO将其归为“关注变种”（VOI）。VOI变种指可引起社区传播、传播集群，或在多国发现的变异病毒。一旦变异毒株出现传播力、毒力增强，或使现有检测、治疗方法、疫苗效果降低，其将被归为“担忧变种”（VOC），“德尔塔”就属于VOC。

据英国《每日邮报》7月6日报道，在澳大利亚成为最新发现“拉姆达”的国家后，这个毒株已经扩散至31个国家，在南美国家的传播率尤其高，现在占整个秘鲁新增病例的约81%，邻国智利感染该变种的患者也达到新增病例的约1/3。而且，这种变种最近在英国突然出现。6月25日，英国公共卫生部报告了6例“拉姆达”变种病例，均与海外旅行有关。

“拉姆达”变种正在受到监测，因为它携带了一些可能增强其传播能力的突变。与新冠病毒原始毒株相比，“拉姆达”变种的刺突蛋白中有7个突变。

WHO称，其中一些突变可能增加病毒的传染能力，或降低某些抗体中和病毒的能力。例如，“拉姆达”刺突蛋白的受体结合域（病毒借此附着到人体细胞上）中有一个被称为F490S的突变。发表于《基因组学》杂志7月刊上的一篇论文指出，F490S可能是一种“疫苗逃逸突变”，它既可能使病毒更具传染性，也可能降低疫苗产生的抗体识别变异的能力。

不过，英国公共卫生部称，这些影响还只是理论上的，目前没有证据表明这种变种会导致更严重的疾病，或使目前使用的疫苗效果降低，需要开展更多研究来确定这一突变是否真的影响了病毒的行为。（记者 刘 霞）