世卫组织官员称疫苗公平分配是明年控制新冠疫情前提

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站19日报道，即使新冠病毒“德尔塔”（δ）变异毒株在全球迅速传播，世卫组织官员仍然乐观地认为，世界各国领导人明年就能控制疫情。如果各国确保疫苗能公平地分发给较贫穷国家，大流行可能会更快结束。

今年6月22日，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，最早在印度发现的新冠病毒变异株δ目前已传播到全球92个国家。尽管δ变种仍在全球迅速传播，但世卫组织官员周一仍乐观地表示，全球明年可以控制新冠疫情。

世卫组织卫生紧急情况方案执行主任迈克·瑞安博士说：“我很想说新冠疫情将在今年结束，但我真的不这么认为，如果我们真的够幸运，明年就能控制住疫情了。”

瑞安说，如果各国确保疫苗公平地分发给较贫穷国家，实施隔离政策，并为医院提供足够的资金，新冠疫情可能会更快结束。

他进一步指出，在疫苗接种率高的国家，疫情可能更快结束。他同时也批评有些国家的领导人没有尽可能多地与较贫穷国家分享疫苗储备。他说：“这是我们现在面临的最大问题，我们分享得不够，不公平。”

范·科霍夫则表示：“在世界许多地区，新冠病毒感染病例仍在增加。过去7天里，全球感染病例增加了11.5%，病亡人数增加了1%。”其中，欧洲感染病例增加了近21%，东南亚增加了16.5%，西太平洋地区增加了约30%，东地中海地区增加了15%。至于死亡病例，在过去7天中，全球六大地区中有四大地区病亡人数有所增加。西太平洋地区的病亡人数增加了10%，东南亚地区增加了12%，东地中海地区增加了4%，非洲地区最近仍处于疫情高峰。

世卫组织官员还说，尽管有接种了疫苗仍感染新冠病毒的情况，但这些病例的症状几乎都比较轻微。此外，可能还会出现新的新冠变异毒株，导致感染病例激增，“δ变种毒株不会是我们谈论的最后一个变种。”

世卫组织官员称，全世界的人没有接种疫苗的时间越长，出现更危险变种的风险就越高，国际旅行只应在绝对必要的情况下进行。（记者刘霞）