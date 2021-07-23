中国科兴疫苗经受泰国疫情考验

近日，泰国疾控部门公布的一系列数字显示，中国科兴疫苗在泰国严峻的疫情形势下经受住了考验，具有很高的防护力，有效保护了接种民众的健康和生命安全。

中国科兴疫苗是泰国目前接种的主要疫苗。泰国自2月下旬开始购入科兴疫苗，在泰国已接种的1400余万剂疫苗中，绝大多数为科兴疫苗。4月份以来，泰国第三波和第四波疫情连续集中暴发，日新增确诊病例从两三千例攀升至近日的一万余例。那么，在汹涌的疫情面前，中国科兴疫苗防护效力到底如何呢？

7月19日，泰国卫生部疾病控制厅公布了泰国正在使用的疫苗的实际保护效力研究结果，2剂科兴疫苗的保护效率达到90%，对避免出现肺部严重炎症的保护效率达到85%，高于在其他地区的研究。这也是卫生部公布的首个在实际接种地区的保护效率研究成果。

根据卫生部疾病控制厅资深专家塔威萨的介绍，这项研究计划目的是研究疫苗对于确诊病患密切接触者、疫情地区医护人员群体的有效性。根据泰国疾控部门数据库关于普吉、龙仔厝、清莱等地4、5、6月份的数据，普吉地区自4月份开始接种疫苗，通过对1500位高风险人群的追踪调查，验证疫苗有效性为90.7%。在研究模型设计与普吉十分相似的龙仔厝府，将高风险人群中接种了两剂疫苗与未接种疫苗的相对比，可知疫苗的有效性在90.5%。

上述两府4、5月份之间的研究显示，当时主要病毒为阿尔法变种病毒。研究证明科兴疫苗对该变种病毒足够有效，真实接种环境中的有效性在90%左右。

6月份对清莱的调查发现，疫苗对于阿尔法变种病毒有效率为88%，预防出现肺部炎症的有效率为85%。这一结果与普吉和龙仔厝府的研究结果相同，证明2剂科兴疫苗能减少感染，避免肺部炎症。

科兴疫苗对德尔塔毒株是否有效的问题也是该项研究的重点。在德尔塔毒株大流行以后，泰国实验室观测结果一度认为，只接种灭活疫苗保护效力可能不够高，但真实接种环境下并没有证明这一趋势。在一项针对泰国医护人员感染数据分析的统计研究中，将感染者症状与接种疫苗情况对比发现，当5月份泰国流行毒株主要是阿尔法时，两剂科兴疫苗的保护效力为71%；到了6月份，当德尔塔毒株占比从20%增长到40%时，疫苗的保护效力总体位于75%，并没有下降。

塔威萨表示，从研究结果来看，目前使用的灭活疫苗仍然是有效的、安全的，请大家放心。科兴疫苗在真实接种环境中仍然具有很高的防护力。（记者 付志刚）