我国病毒性肝炎发病率下降 其他类型肝炎有所上升

7月28日是世界肝炎日，今年世界卫生组织的主题是“消除肝炎，时不我待”，我国政府提出“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”。北京佑安医院慢病管理中心主任李雪梅接受科技日报记者采访时称，我国病毒性肝炎的发病率在下降，但其他类型的肝炎发病率有所上升。

根据病因不同，肝炎通常可分为：病毒性肝炎、酒精性肝炎、非酒精性脂肪性肝炎、感染中毒性肝炎、药物性肝损伤、自身免疫性肝病等。在生活中，令人谈之色变的大都是病毒性肝炎。病毒性肝炎由甲型、乙型、丙型、丁型、戊型等肝炎病毒引起，这些病毒较难杀灭，具有传染性。

李雪梅表示，病毒性肝炎是我国法定报告传染病报告病例数最多的乙类传染病，尤以乙肝和丙肝为主。据估算，全国现有乙肝病毒携带者约8600万人，其中，约2800万人为需要治疗的慢性乙肝患者，丙肝患者约有450万人。

为预防病毒性肝炎，专家建议加强血源管理，做好疫苗接种，搞好环境饮食、饮水及个人卫生，做好母婴阻断，从源头上切断传播途径，保护易感人群。

李雪梅介绍，我国新生儿乙肝疫苗全程及时接种率在90%以上。在2021年世界肝炎日宣传大会上，十一届全国政协副主席、中国肝炎防治基金会名誉理事长张梅颖表示，大规模免疫接种和补种疫苗，特别是乙肝疫苗列入新生儿计划免疫以及母婴阻断技术的开展，使预防关口前移。

由于乙肝、丙肝通过血液传染，所以要控制好血源，严格筛查献血员，大力提倡使用一次性注射器，医疗器械一人一用一消毒。自1993年我国开始对献血员进行丙型肝炎筛查，1998年颁发《中华人民共和国献血法》以来，输血后丙型肝炎发病率明显下降。

对于病毒性肝炎患者，只要符合治疗指征，应尽快开始抗病毒治疗，延长其生存期，防止传染源扩大，保护易感人群。

据悉，我国和世界卫生组织丙肝指南推荐的主要药物已覆盖丙肝基因1—6型，90%以上的患者遵从医嘱接受直接抗病毒药物治疗，可实现治愈。乙肝现有的抗病毒药物也能最大限度抑制病毒复制，延缓疾病进展。

李雪梅表示，长期抗病毒治疗可阻断甚至部分逆转乙肝病毒感染导致的肝纤维化和肝硬化，降低乙肝代偿期肝硬化患者的病死率，延长失代偿期乙型肝炎肝硬化患者生存期，降低乙肝患者肝癌发生率。

值得一提的是，乙肝病毒尚无法根治。目前，相关研究人员从多条技术路线着手攻克乙肝药物。“以前丙肝治疗药物也是一个难题，但后来就有了口服的直接抗病毒药物，使丙肝治疗有效率提高到97%—98%。我相信科技进步的力量，我对乙肝药物研发有信心。”李雪梅表示。

李雪梅同时表示，酒精性肝炎和非酒精性脂肪肝炎等其他类型肝炎发病人数逐渐上升，与现代人的生活习惯有关，如久坐不动、吃得精细、热量摄入过多、长期大量饮酒等。40多岁年龄段的人群是酒精性肝炎发病率最高的，达10%以上。人群中大约还有25%的存在非酒精性肝脂肪变。

“通常，我们说消除肝炎指的是消除具有传染性的病毒性肝炎，如果将其他类型肝炎囊括其中，消除肝炎就更为任重道远。”李雪梅表示。（记者 代小佩）