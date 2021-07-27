直播预告：2021世界肝炎日——数字疗法助力乙肝母婴零传播

肝炎是肝脏的炎症，最常见的原因是病毒感染，分为甲、乙、丙、丁和戊型。其中，慢性乙型肝炎是由乙肝病毒(HBV)持续感染引起，HBV可通过母婴、血和血液制品、破损的皮肤黏膜及性接触传播，是全球危害人类健康的主要疾病之一。中国离消除病毒性肝炎的目标有多远？治疗现状怎么样？慢性乙肝治疗面临怎样的挑战？如何去实现阻断乙肝母婴传播？

2021年7月28日是世界卫生组织的第十一个世界肝炎日，今年主题是“Hep can’t wait!（消除肝炎 时不我待）”。为此，我们将于2021年7月28日10:00-11:00，邀请南方医科大学南方医院肝病科主任，肝病研究所所长侯金林和东南大学附属第二医院妇产科主任韩国荣，做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“2021世界肝炎日——为了没有乙肝的未来 数字疗法助力乙肝母婴零传播”话题，为公众做深度讲解，欢迎收看。

嘉宾简介

侯金林，南方医科大学南方医院肝病中心主任，肝病研究所所长，教授、主任医师、博士生导师，亚太肝病学会（APASL）主席（2017-2018）、中华医学会感染病学分会主任委员（2013-2016），国际肝病学会（IASL）执行委员（2019-至今），亚太肝病学会指导委员会委员，中国防治肝炎基金会副理事长等学术职务。

韩国荣，东南大学附属第二医院产科主任，主任医师，教授、博士生导师，中华医学会感染病分会妊娠感染及肝病学组副组长，全国妊娠乙肝防治技术专家组委员，江苏省中西医结合学会围产分会副主任委员，南京医学会围产分会主任委员。

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