小心戊肝！高危人群应接种疫苗

相对于甲肝、乙肝，很多人对戊肝并不了解。7月18日，广东省预防医学会举办了“宫颈癌及戊型肝炎疾病防控策略研讨会”，中山大学附属第三医院肝脏病医院副院长高志良教授提醒，戊肝不容忽视，易感人群推荐接种疫苗进行预防。

轻则无症状，重则肝衰竭

高志良介绍，戊肝是一种由戊型肝炎病毒（HEV）引起的常见的急性病毒性肝炎，主要侵犯肝脏，也可同时侵犯其他的器官，比如胃、脾、肾、大肠、小肠、神经系统等。

戊肝最主要是通过污染的食物或者水源传播，也就是消化道的传播。还可通过动物源性传播，像猪、牛、羊、老鼠等动物感染戊肝病毒后，都可能会传染给人类。

之所以戊肝易被忽视，主要在于它的表现变化范围很大，轻则无症状，重则肝衰竭。少数感染者临床会表现出黄疸、乏力、恶心、呕吐、小便赤黄、肝区痛等症状；严重者可能发展为重型肝炎、暴发性肝衰竭。

确实，戊肝症状轻微者可以是无症状，而且病毒排出体外后，大部分人能自限性痊愈。但当遇到基础肝病患者、免疫力低下人群、老年人和妊娠女性等则往往造成不可逆的严重后果，甚至是危及生命。

高志良指出，据我国一项纳入2008年-2019年的荟萃分析表明，慢性肝炎患者重叠感染戊肝后，肝衰竭的发生率达34.7%，因此而住院的患者病死率达13.8%，都远远高于其他非重叠感染患者。

八大人群易受戊肝重创

哪些是戊肝高危人群呢？

高志良指出，基础肝病患者（病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪性肝炎、药物性肝病等）、育龄期女性、中老年人、经常在外就餐者、集体生活人员比如学生、食品相关的从业者、畜牧及海产品养殖人员、出国留学旅游务工人员，这些人群是戊肝感染特殊高危人群，要特别注意防范。

预防戊肝，疫苗来帮忙

戊肝是一种全人群普遍易感的传染病，高志良建议，容易发展成重症的高危人群，只要年龄在16岁及以上，应及时接种戊肝疫苗，这是目前最有效而且安全的预防措施。

据了解，戊肝疫苗按照0月、1月、6月间隔接种三剂，可在各级疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等地进行接种。（记者何雪华 通讯员何宇航）