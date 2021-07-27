共同抗击肝炎 2021年世界肝炎日宣传大会在京举行

日前，中国肝炎防治基金会以“积极预防 主动检测 规范治疗 全面遏制肝炎危害”为主题，在北京举办了2021年世界肝炎日宣传大会，旨在促进全社会共同抗击肝炎，消除肝炎。

图为参会嘉宾合影。受访者供图

大会指出，我国抗击病毒性肝炎的斗争任重道远。下一步将继续实施以疫苗预防接种为主的综合防控策略，加强治疗和管理，提高规范抗病毒治疗的可及性和患者的依从性，加强社会动员和科普知识宣传。

中国肝炎防治基金会名誉理事长张梅颖表示，随着上世纪90年代乙肝疫苗的批量生产，中国终于获得了向乙肝宣战的有力武器，通过大规模免疫接种和补种疫苗，特别是乙肝疫苗列入新生儿计划免疫以及母婴阻断技术的开展，把预防的关口前移，从源头上遏制了病毒感染。患者是自己健康的第一责任人，要通过宣传让他们主动接受并坚持科学规范的治疗。同时，还要动员社会各方面的力量共同抗击肝炎，推动中国肝炎防治事业不断取得新的进展。

“全国有66.59%的医保统筹地区把病毒性肝炎诊疗纳入职工医保门诊保障范围，实际报销比例达到60.68%；住院部分的报销比例接近80%。”中国医疗保险研究会副秘书长郝春彭介绍，有6.05%的医保统筹地区把病毒性肝炎诊疗纳入居民医保门诊保障范围，实际报销比例52.38%；住院部分的实际报销比例60%。在持续扩大医保覆盖率的同时，通过集中带量采购降低药物价格和参保患者药费负担，大大提高了肝炎用药可及性。

中华预防医学会副会长、暨南大学讲席教授梁晓峰认为，持续加强乙肝疫苗接种，从源头上切断传播途径是开展消除乙肝行动的基础。他介绍，我国新生儿乙肝疫苗全程及时接种率在90%以上，2014年全国乙肝流调数据显示，儿童乙肝病毒感染率持续下降，5岁以下儿童HBsAg流行率继续保持在1%以下，儿童乙肝病毒感染率地区间及城乡间差异进一步缩小。近十年来急性乙肝报告发病率逐年下降，2020年降至2.67/10万。

消除肝炎危害的行动需要多方协同，形成合力才能有效推进。中国肝炎防治基金会常务副理事长杨希忠介绍，肝基会作为我国肝病领域的全国性公募基金会，在国家卫健委、民政部指导下，努力为关注肝炎防治事业的社会各界力量搭建平台。近一年来聚焦乙肝防治，围绕乙肝临床治愈、降低乙肝患者肝癌发生率、乙肝低病毒血症治疗开展了一系列重大公益项目和科学研究。在全国21个省区市促进项目医院建立健全院内外丙肝转诊机制以及重点人群丙肝筛查管理。

此外，肝基会还狠抓基层规范防治和诊疗，组织专家上高原、下基层、进老区，培训一线医疗卫生人员近万名，开展了数十个公益项目，为遏制病毒性肝炎及相关肝脏疾病危害，提高人民群众健康水平，做出了积极的贡献。

世界卫生组织驻华代表高力表示，20年前，中国开始为所有儿童提供免费乙肝疫苗接种，今天出生的儿童是几乎没有乙型肝炎的一代。这一里程碑式的进步意味着我们极大地减少了后代肝癌和肝硬化的病例数。

会上，与会专家还就我国丙肝防治策略、慢乙肝的免疫治疗及临床治愈研究、我国控制乙肝流行的成就和展望、我国肝炎相关肝硬化的危害与控制、提高慢乙肝临床治愈的精准方案等进行了主题分享与探讨，为今后我国肝炎防治工作出谋划策。