2021世界肝炎日乙肝科普沙龙在京举行

为提高成人对乙肝预防的认识，树立乙肝早筛早查意识，进一步推动乙肝防控，助力健康中国建设，人民网·人民健康于7月26日世界肝炎日来临之际在京举行“人生不等待，健康无‘肝’扰”线下科普沙龙。

沙龙现场，首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东，首都医科大学附属北京地坛医院副院长成军，中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周分享了乙肝疾病知识，共同呼吁通过积极筛查、尽早接种以提高成人乙肝疫苗接种率，向健康中国2030目标大步迈进。

沙龙现场专家共同探讨乙肝防控及成人乙肝疫苗接种重要性

今年世界肝炎日的主题是“肝炎，等不了”。对此，贾继东深表认同：“目前，我国乙肝现存感染者基数仍然庞大，与其他病毒性肝炎相比，乙肝的潜伏期长、危害性强，难以彻底治愈，给患者和社会都带来了沉重的负担。肝炎防治的确等不了。”

乙型肝炎（简称乙肝）是由乙肝病毒 (HBV) 持续感染引起的肝脏慢性炎症性疾病。成军提醒：“乙肝的可怕在于它转化为肝硬化和肝癌的比例高。在我国肝硬化和肝癌患者中，由乙肝病毒感染引起的比例分别为77%和84%。”

同时，成军表示：“目前，我国依然是乙肝的中度流行区。”在儿童普遍接种疫苗的情况下，目前我国新发乙肝病例以成人为主。这正是由于乙肝传染源基数庞大，却又极其隐匿，防不胜防。 各种急、慢性乙肝患者，慢性乙肝病毒携带者，包括无症状携带者均是乙肝病毒传染源。与之对应的，是众多感染者并不知晓自身的感染情况。在全球约2.57亿的乙型肝炎病毒感染者中，仅有2700万人（占所有乙肝患者估计数的10.5%）知晓自己的感染状况 。

早在《慢性乙型肝炎防治指南（2019年版）》（下称“《指南》”）中就已明确指出，检测对于乙肝预防和疫苗接种的重要性。《指南》鼓励一般人群在常规体检或就诊时进行乙肝五项（乙肝两对半）检测；对乙肝病毒感染者家庭成员等高危人群进行乙肝五项检测。贾继东在分享中解释：“如果不知道自己是否已经接种过乙肝疫苗，甚至不清楚自己是否已经感染乙肝，最好的办法就是检查乙肝五项。”

成军也同样提到，“考虑到乙肝病毒的传播途径，我们在日常生活、工作中，是不能够完全避免乙肝病毒感染的。所以，除了新生儿免疫预防策略以外，对于青少年和成年人，特别是以前没有经过乙肝疫苗预防接种的，也应该鼓励他们去筛查。如果乙肝检查结果显示五项全阴，最有效的预防措施就是接种乙肝疫苗。“

活动现场，余文周还针对疫苗接种的注意事项进行了科普和解答，他表示，成人乙肝疫苗接种同样遵循“0-1-6月”的标准接种程序，接种后有抗体应答者的体内的抗体滴度会随着时间而有所下降，但一般人群不需要进行抗体水平监测或加强免疫。“对于高危人群，特别是乙肝表面抗原阳性或不详所生新生儿，全程接种乙肝疫苗后1至2月，我们建议检测抗体，如抗HBs小于10 mIU/mL，需要进行补种。”余文周同时补充道，年龄增大、男性、肥胖、吸烟以及伴有慢性疾病等因素会降低乙肝疫苗的免疫应答，从而降低乙肝疫苗的保护效力，因此选择合适的疫苗进行接种可以获得更好的保护效果。

沙龙最后，专家们再次呼吁通过筛查将预防关口前移，提高成人乙肝疫苗接种率，对未接种或未规范接种疫苗的成年人尤其是高危人群进行疫苗接种或补种，切实提高成人乙肝疫苗接种率。这对避免乙肝母婴传播，减少新发病例，进一步提升我国乙肝防治水平具有重要意义。