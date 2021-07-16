世卫组织：全球新冠疫情远未结束 未来或现更危险的新变异病毒

当地时间15日，世界卫生组织警告称，新冠病毒目前在世界上的许多地区蔓延，趋势令人担忧，这增加了未来出现新的、更危险变异病毒的可能性。

综合法新社、美国广播公司15日报道，世界卫生组织紧急委员会当天在一份声明中警告称“疫情远未结束”，委员会主席胡辛称“最近的趋势令人担忧”。目前，四种令人担忧的变异新冠病毒在全球疫情中占主导地位，特别是传播迅速的“德尔塔”变异病毒。世卫组织紧急委员会认为，新的、可能更危险的变异病毒未来出现并在全球蔓延的可能性很大，控制起来可能更困难，“由于各国面临不同的健康、经济和社会需求，新冠肺炎大流行仍是全球面临的挑战。”

美媒称，疫苗是防止变异新冠病毒传播的最重要工具之一，但许多国家没有足够的疫苗供应。牛津大学全球变化数据实验室的数据显示，全球只有25.8%的人口至少接种了一剂新冠疫苗。对此，世卫组织也呼吁富裕国家与世界其他国家分享疫苗供应。(张霓）