“德尔塔”变体或使感染呈指数级增长

当地时间25日，世界卫生组织（以下简称“世卫组织”）举行新冠肺炎例行发布会，敦促完全接种疫苗的人继续“谨慎行事”，戴口罩、保持社交距离，并采取其他防疫措施，因为具有高度传染性的新冠病毒“德尔塔”（δ）变体在全球迅速传播。

世卫组织总干事谭德塞表示，δ变体最初在印度被发现，但现在至少已在85个国家被发现，是迄今为止传播速度最快、适应性最强的新冠病毒毒株，它将侵袭最脆弱的人，特别是在新冠疫苗接种率较低的地方。

谭德塞表示，病毒会不断进化，随着传播力的增强，变体会越来越多。“通过持续采取公共卫生和社会防疫措施以及疫苗来防止传播，在今天甚至更加紧迫”。

“人们不能因为已经打了两剂疫苗就自认安全，仍然需要保护自己。”世卫组织助理总干事玛丽安热拉·西芒在发布会上说。

西芒说：“单靠疫苗是无法阻止社区传播的。民众必须继续戴口罩、待在通风场所、注意手部卫生……保持人与人的社交距离、避免群聚。就算接种了疫苗，在社区还存在疫情传播的情况下，这类措施依然极度重要。”

世卫组织新冠肺炎技术负责人玛丽亚·范克霍夫表示，“世界形势非常脆弱”，“各国必须保持谨慎”。δ变体已被证明“在其到达的任何国家都具有极强的传染性”，她警告称，该病毒正在未接种疫苗的人群中传播，“即使是在免疫率较高的国家”。

“δ变体可以使疫情流行曲线呈指数级增长。”她补充说。

“疫苗和治疗是有效的，但这些病毒会进化，”她说，随着时间的推移，现有的疫苗“可能不再奏效”，她再次强调，为了将疫情降至最低，每个人都必须继续遵守公共卫生要求。（实习记者张佳欣）