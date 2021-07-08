新冠病毒“实验室泄漏论”没有科学依据

国际战“疫”行动

据美国《国会山日报》6日报道，24位国际知名医学专家5日在著名医学杂志《柳叶刀》上发表题为《科学而非猜测对确定新冠病毒如何感染人类至关重要》的联合声明，表示“目前没有科学证据支持新冠病毒从实验室泄漏的理论，最近的同行评议研究强烈表明该病毒由自然界进化而来”，声明同时重申了对中国同行的支持。

《国会山日报》称，早在2020年2月19日，这些专家就在《柳叶刀》上发表联合声明，支持正在抗击新冠疫情的中国科研和医务工作者，强烈谴责有关新冠病毒的阴谋论。

公开信强调称：“我们是一群来自世界各地的医生、兽医、流行病学家、病毒学家、生物学家、生态学家和公共卫生专家，再次声援疫情暴发伊始就直面挑战的中国同行，他们一直殚精竭虑，冒着生命危险，与病毒持续进行不懈的斗争，我们的尊敬和感激只会随着时间的推移而增长。而且，基于对新冠病毒的早期基因分析和以往新出现的传染病——包括引起普通感冒的冠状病毒以及重症急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）的确凿证据，新冠病毒最可能源于自然界，而非实验室。”

公开信同时表示，现在必须解决的关键问题是，新冠病毒是如何感染人类的？这一点很重要，因为相关见解将促使世界紧急采取行动，以防止另一场类似新冠疫情的悲剧发生，“我们相信最有力的线索来自新的、可信的以及经过同行评审的证据”。

专家们还呼吁大家保持冷静，花时间对新冠病毒的起源进行更科学的探究，“指控和猜测毫无帮助，因为它们不利于获取和客观评估有关从蝙蝠病毒到人类病原体的途径。此外，相互指责不会促进国际合作与协作。如果我们要更好地准备阻止下一场流行病的到来，现在是时候摒弃喧嚣，让科学研究焕发其希望的光亮了。”（记者刘霞）