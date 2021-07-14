关键突变或致新冠病毒跨种传播

国际战“疫”行动

据美国《科学新闻》杂志网站12日报道，美国科学家在最新一期《细胞》杂志刊文指出，单一突变T372A或是新冠病毒感染人体细胞的“罪魁祸首”，最新研究有助科学家开发出更好的新冠肺炎疗法或疫苗。

在最新研究中，来自弗吉尼亚理工大学的科学家分析了18.2万个新冠病毒基因组，探究可能有助于病毒适应人类并在人类中传播的突变。他们将病毒刺突蛋白的组成成分（或氨基酸）内发生的变化与四种不感染人类的蝙蝠或穿山甲冠状病毒进行了比较。结果，他们发现了一个重要的碱基突变标签（A1114G），其突变后表达的氨基酸T372A位于S抗原RBD内。

研究人员推测，T372A突变可以减少病毒表面的糖基，由于这些糖基会“妨碍”病毒进入人体，因此，去除它们可以增强病毒的刺突蛋白与人类宿主受体ACE2（借助这一受体病毒进入并感染人类细胞）的结合能力。而且，拥有这种变异的新冠病毒在实验室培育的人肺细胞中的复制能力强于没有这种变异的病毒。

研究负责人、病毒学家詹姆斯·韦格·卢卡雷利说：“如果没有这种突变，我认为新冠疫情不会像现在这么严重，新冠病毒在全球传播的可能性也较小。”

加拿大滑铁卢大学的计算生物学家安德鲁·多克塞并没有参与这一研究，他指出，最新发现表明，这一突变非常重要，但可能只是使病毒从动物跳转到人类身上的“多重因素”之一，“或许并非唯一的突变”。

目前尚不清楚病毒是如何获得T372A突变的。加拿大萨斯喀彻温大学病毒学家阿林杰·班纳吉解释称，可能是一种带有苏氨酸的蝙蝠冠状病毒首先感染了人，然后迅速吸收一种丙氨酸，帮助病毒更有效地在人与人之间传播；或者丙氨酸可能出现在蝙蝠或其他动物身上，“我认为这些问题仍然悬而未决”。

卢卡雷利说，弄清楚一种动物病毒如何获得感染人类的能力，有助研究人员开发出更好的抗病毒药物或疫苗。他们计划进一步探索其他突变在帮助动物病毒适应人类方面可能起到的作用。