访谈预告：张析哲谈“打造蒙东地区区域医疗中心 助力医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月27日上午10：00，赤峰市医院党委副书记、院长张析哲将做客演播室，以“打造蒙东地区区域医疗中心 助力医院高质量发展”为题进行访谈。

嘉宾简介：

张析哲，男，主任医师、硕士生导师，赤峰市医院党委副书记、院长，享受国务院政府特殊津贴。2020年作为内蒙古援鄂第五医疗队总领队带队驰援武汉市肺科医院。

中华医学会麻醉学分会气道管理学组委员、中国心胸血管麻醉学会麻醉技术创新与推广分会副主任委员、中国心胸血管麻醉学会常务理事、中国心胸血管麻醉学会非心脏手术麻醉分会副主任委员、中国医师协会麻醉学分会委员会委员、中国医师协会麻醉学医师分会第一届法律援助工作委员会委员、中国医师协会整合医学医师分会整合麻醉及围术期医学专委会委员、中国医师协会乡村医生分会委员、中国医师协会分娩镇痛专家工作委员会委员、中国中西医结合学会麻醉专业委员会中医药术后并发症防治学术委员会委员、中国妇幼保健协会麻醉专业委员会常务委员、中国民族医药学会疼痛分会常务理事、内蒙古医学会麻醉学分会副主任委员、内蒙古医学会疼痛学分会副主任委员、内蒙古医师协会麻醉学医师分会副会长兼秘书长、赤峰市医药卫生学会第二届理事会副会长、赤峰医药卫生学会麻醉专科分会主任委员、赤峰医药卫生学会麻醉疼痛专科分会主任委员、《中华麻醉学杂志》第十一届编辑委员会审稿专家、《国际麻醉学与复苏杂志》第四届编辑委员会通讯编委、《内蒙古医学杂志》第七届编辑委员会委员。

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