中国医药物资协会第六届第一次常务理事会议在重庆召开

6月28日，中国医药物资协会第六届第一次常务理事会议在重庆开。会议由中国医药物资协会副会长、连锁药店（河南）分会暨河南药店联盟理事长陈峰主持。本次会议应到391人，实到185人，有206人不能出席现场的常务理事在线观看参与。中国医药物资协会常务副会长李文杰致词表示，过去的近半年时间，全体医药人一直坚守奋斗在一线，始终如一，团结向前，成为疫情防控的一支重要力量，承担起了医药人的职责与担当。

全国人大代表、中国医药物资协会副会长赵超作《传达学习全国人大会议精神报告》，全国政协委员、中国医药物资协会副会长林凡儒作《传达学习全国政协会议精神报告》。中国医药物资协会常务副秘书长李锦全宣读协会《关于同意DTP委员会换届的批复》，任命中国医药物资协会常务副会长、广东复大医药有限公司董事长刘建国同志任第二届DTP委员会会长；中国医药物资协会常务理事、北京宜从容科技有限公司总经理张小平同志任第二届DTP委员会秘书长。

中国医药物资协会道地药材分会也进行了换届工作。李锦全宣读协会《关于同意道地药材分会换届的批复》，任命中国医药物资协会副会长、中康福集团药业有限公司董事长唐贤敏担任第二届道地药材分会会长；中国医药物资协会常务理事、北京丰裕文化传媒有限公司总经理潘山任第二届道地药材分会秘书长。

同时，中国医药物资协会孕婴童产业发展委员会也完成换届。李锦全宣读协会《关于同意孕婴童产业发展委员会换届的批复》，任命重庆拉玛印象商贸有限公司总经理郭国峰任委员会第三届名誉会长；中国医药物资协会常务理事、四川初亲文化传播有限公司总经理余兵任委员会第三届会长；成都爱可依生物科技有限公司总经理赵良彬任委员会第三届秘书长。

随后，中国医药物资协会监事长、连锁药店分会会长徐郁平就2020年中国医药物资协会抗疫工作情况向大会进行汇报。徐郁平表示，疫情当前，责任当先，坚定信心共同打赢这场疫情阻击战。共同促进行业持续健康发展，为国民经济和社会健康稳定发展做出医药行业应有的努力和贡献。中国医药报原社长、（中国）食品药品行业智库首席专家方贤业介绍《致敬逆行者》一书的编辑出版情况。

中国医药物资协会副会长张秋龙表示，大健康产业作为战略新兴产业的代表，知识产权是其发展的重要资源和竞争力的核心要素，对院校科技创新、人才培养有着重要的基础性作用。同时，医疗大健康专利技术的跨界融合、大数据与医疗大健康的成功融合以及国际化全链条，为医疗大健康发展送来机遇。

会议进行期间，中国医药物资协会基层医疗分会常务副会长兼秘书长王李珏就基层医疗数字平台发展规划向与会嘉宾进行分享。中国医药物资协会副秘书长、（中国）食品药品行业智库常务副秘书长、道地药材分会秘书长潘山谈道地药材分会的发展构想。

潘山表示，中国医药物资协会道地药材分会旨在通过搭建政府、科研机构、药材种植及生产经营企业等各方深度交流平台，推动解决中药材产业在发展中面临的标准建设不健全、药材质量不合格，品牌市场不规范等问题，将专业化服务、市场化思维充分融入产业发展的全链条，助力中药材产业不断发展壮大。

中医中药世界行负责人吴宝康表示，中医药是中西文明对话的窗口卫生健康合作交流的桥梁，开展中医药学术、商贸交流，促进国际上对中医药的认知、认同和认可。同时，协会整合中医药整体资源，与各国中医药团体、各国卫生部门、各国媒体展开交流传播活动，进一步提升中医药的社会影响力。

本次会议审议并举手表决通过副会长、常务理事共53人，其中，增补副会长11人，常务理事42人。会上，中国医药物资协会常务副秘书长李锦全从服务、发展、创新、爱心、规范、普法、教育、党建等八方面对2019年协会工作进行总结，并提出“1个目标、2大工程、3场大会、4项主要工作、探索5个机遇”的2020年工作计划。

最后，中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良就中国医药物资协会发展思路、目标与任务提出把握大势，迎接新未来；抓住关键，创新再发力；精准聚焦，再绘新蓝图。