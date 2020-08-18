中国医师协会2020老年医学科医师分会年会举办

8月15日由中国医师协会、中国医师协会老年医学科医师分会主办，国家老年医学中心，北京医院、浙江医院，浙江大学医学院附属第一医院承办，中国健康促进基金会协办的中国医师协会2020老年医学科医师分会年会在北京医院举办。

国家卫生健康委员会老龄健康司一级巡视员张晖在致辞中表示，我们国家的人口老龄化现在是快速发展时期。截止到去年年底，中国的老年人口，60岁以上的人口已经达到了2.54亿，占全国总人口的18.1%。这里面65岁以上的人口达到了1.76亿，占总人口的12.1%。解决人口老龄化问题，健康是最核心的因素。目前，新冠疫情爆发增长态势不断持续，外防输入的压力没有减弱，人员流动增加带来疫情传播几率还在不断上升，在新冠肺炎疫情的突发公共卫生事件面前，老年人群因为脆弱，如何在常态化疫情防控中解决老年人慢性病患病率高，老年人网上挂号、预约就诊存在数字鸿沟，推动医疗卫生延伸至社区、家庭、养老机构、医养结合机构，如何更好的纳入公共卫生服务和应急体系，以及加快建立健康教育、预防保健、疾病诊治和护理长期角度，和医疗服务一体化的老龄健康服务体系等问题，需要我们认真的总结和思考。

中国医师协会老年医学科医师分会会长，北京医院常务副院长奚桓表示，本次大会邀请了老年医学领域以及相关领域的专家，重点聚焦疫情期间，以及疫情常态化防控的时候老年医学面临的挑战和机遇，呈现国内外在老年医学领域的最新学术研究成果和实践经验。既是一个学术的交流，也是一个成果的展示，是我国老年医学界年度的盛会之一。

“在中国医师协会的领导下，分会作为我国老年医学领域、老年医师行业的团队，始终把维护老年人的健康权益，满足老年人的医疗需求作为我们的工作方向，也致力于在总会和国家卫健委的领导下，关注老年医学人才的培养、学科建设和老年医疗服务体系的建设，我们要以老年医学专科医师规范化培训作为抓手，扎实稳步地推进老年医学人才队伍建设，以期全面提高我国老年医学科医疗服务水平，积极服务老龄化，为实现健康中国贡献我们的力量。”奚桓介绍。

中国医师协会秘书长李松林表示，在此次疫情中，老年人群易感，且易发展为重症、危重症，病死率高，疫情防控与日趋严重的人口老龄化问题叠加，也给我国老年医学工作者带来了前所未有的挑战。如何建立以疾病防控形势、国情需要相适应的人才队伍是一个关键，老年医学卫生服务的特点就是需要多学科、多专业联合工作，其中老年医学科队伍的人才联合工作，其中老年医学医师队伍人才的建设是重中之重，规范化培训是医学人才培养的必然途径，老年医学科医师分会在老年医学人才的培养上开展了内科老年医学专科医师规划培训试试点专科等一系列扎实工作，注重专科医师培训和基层卫生服务相结合，为实行分级诊疗创造条件，提出切实可行的措施，不断加强和完善组织建设，大力推进老年医学人才培养。