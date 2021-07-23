10岁前“屈光储备”对预防近视很有益

很多家长对孩子的视觉发育缺乏了解。眼科专家指出，其实儿童的视力不能一律以1.0（5.0）为正常视力。因为视觉发育与身体发育相伴，不同年龄段的视力正常值各不同，10岁前儿童保持适量的远视屈光度对预防近视很有益处。

4岁宝宝远视200度是否有问题？

不久前，一位妈妈忧心忡忡地带着宝宝出现在广州中医药大学第一附属医院眼科门诊，向该科教授黄仲委求助。据她介绍，她家宝宝虽然才4岁，但双眼的视力只有0.4，是不是有问题？

黄仲委仔细帮孩子做检查，发现她眼位、屈光间质、眼底均正常，又为她预约了扩瞳医学验光。三天后，检查结果出来，孩子的眼轴、角膜曲率等都没有超过年龄段的正常范围。矫正视力0.8，有约200度的远视。

“这个年龄段，她的视力属于正常的，更可喜的是，她的眼睛有一定的屈光储备。”黄仲委让家长放宽心。

提前消耗完屈光储备

孩子近视将不可避免

到底什么是屈光储备？黄仲委解释说屈光储备主要是指约十岁前儿童的远视屈光度，视不同年龄而具有的度数不同。屈光不正的度数与眼轴关系密切，短则为远视，长则为近视。成人正常眼的眼轴长为24毫米。初生婴儿眼轴很短，都是远视眼，只有16毫米；4岁儿童的正常眼轴小于20毫米，应具有200度左右的远视。而随着生长发育，孩子的眼轴相应拉长，8岁应仍具有50度左右的远视储备。若眼球过度发育、眼轴过长，就会变成近视眼。

“其实，10岁前儿童保持适量的远视屈光度对预防近视很有益处。”黄仲委提醒，如果眼轴发育超前，提前消耗完屈光储备，近视将不可避免。

“亡羊补牢”

不如防患于未然

黄仲委介绍，大部分家长是等到孩子上课看不清黑板才带到眼科做检查。

“这虽可‘亡羊补牢’，但终究不如防患于未然。”他指出，很多家长对孩子的视觉发育缺乏了解。其实，儿童的视力不能一律以1.0（5.0）为正常视力。因为视觉发育与身体发育相伴，不同年龄段的视力正常值各不同。婴儿期的宝宝视力极差，仅有眼前指数；而4岁的儿童视力在0.6~0.8是正常的。

“一个孩子检查出视力不好，家长固然担心，但检查出视力很好的，也不意味着今后不会发展成近视。”黄仲委解释说，例如：同样是6岁的孩子，视力同为0.8，但一个屈光度是150远视，另一个屈光度是“0”，那么对屈光度是“0”的孩子就要高度警惕可能发展为近视。“如果能及早发现这种情况，并采取措施，就能预防近视眼的发生。”他补充道。

保护视力防控近视

要“盯紧”孩子屈光度

如何防控近视、保护孩子的视力？黄仲委支招：要“盯紧”屈光度。屈光度的变化除了与眼球长度有关，与角膜曲率、角膜厚度等也相关，这些问题可通过医学验光来解答。通过医学验光，能较全面了解儿童的角膜曲率、角膜厚度、眼球轴长（A超）、屈光度、眼压以及屈光间质等，将这些因素结合起来综合分析，可以了解儿童的屈光储备等。

另外，儿童的眼调节力很强，要不要戴眼镜要具体分析。他指出，凡是低于+1.50度的远视，通过调节多能将远处物像的焦点调到眼底上，眼科医生判断其视力表现符合年龄段、眼位正常的孩子，则可定期观察，不一定要配眼镜。

“医学验光不仅是为配眼镜。”他提醒，医学验光对暂未需戴镜的孩子，能起到提前发现近视苗头的作用。而如果检查结果发现孩子没有屈光储备、已经是近视甚至属遗传性高度近视，则可尽早干预，对保护眼睛、防止近视度数进一步加深也是有好处的。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、刘庆钧）