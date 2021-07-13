家有“小胖墩”怎么办？营养专家给家长4条建议

人民网北京7月13日电 （记者崔元苑）近年来，肥胖、超重成为影响儿童青少年健康的重要问题。在今日国家卫健委就儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况举行的发布会上，中国疾控中心营养学首席专家赵文华指出，我国6-17岁的儿童青少年超重肥胖率近20%，6岁以下的儿童超重肥胖率超过10%。在生活中，家长应该如何引导孩子管理体重呢？赵文华提出以下建议：

一是帮助孩子从小培养良好的饮食习惯。由于营养知识信息量大，建议家长可以和孩子一起制作家庭每周食谱，食谱中尽可能体现食物多样化。家长可以带孩子去超市、菜市场，一起识别食物，一起看食物标签。可以让孩子进厨房学做家常菜。在家庭里要践行分餐制。

二是帮助孩子实现充足的身体活动，尽最大努力减少静态行为时间。充足的身体活动就是要有积极的出行方式，多干家务或到阳光下健身。孩子们要有大量的、中到高强度的活动，而且活动的时候要气喘吁吁、出点大汗，这样的活动每天要达到1小时，活动时间越长越好。学习的时候也应该1小时活动一下或者45分钟站起来活动一下。也就是说，尽量减少静态行为，即靠着、躺着、坐着。

三是减少看屏幕的时间。这不仅是视力的问题，也是肥胖的问题。家长可以带着孩子一起关注体重，一家人经常测测体重、身高、腰围，让孩子记下来，划个曲线，学会判断。如果体重和身高相比，体重长得太快了，就要采取行动。对于已经超重或者稍微肥胖的孩子，不要盲目减肥，可以咨询专业人员。

此外，针对很多肥胖的孩子都爱喝含糖饮料的问题，赵文华指出，应该鼓励孩子多喝水，家长要告诉孩子，水指的是自来水、白开水，不要不渴不喝，要主动喝，要喝足量了。饮料不是水，应该不喝或少喝。

对于儿童青少年超重肥胖问题，国家予以高度重视。赵文华介绍，在《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动（2019-2030）》中对儿童青少年肥胖问题给予了明确，各相关部门也采取了有力措施。2020年，国家卫生健康委、教育部等六部门发布《儿童青少年肥胖防控实施方案》，明确了各部门的职责，并按照全国和地区水平制定了不同目标，提出了众多具体的行动措施。在技术方面，国家卫健委定期开展居民营养与健康状况监测，实时掌握儿童青少年超重肥胖的变化。从2015年起，在全国试点地区开展以防控超重肥胖为主的“营养校园”项目，六年来，摸索了许多可以借鉴的模式、可推广的经验和技术。此外，国家实施的农村义务教育学生营养改善项目，除了关注身高、低体重和控制贫血等指标，也重点关注在改善的同时做好超重肥胖预防工作。总的来说，儿童超重肥胖问题已经引起了各方关注，还需要持续不断地采取行动。