人民时评：运动健身离不开科学“处方”

面对快速增长的全民健身需求，普及科学运动、科学健身知识，推动“体医融合”，成为当务之急

一段时间以来，科学运动、科学健身的话题引起广泛关注。网上曾出现这样的健身视频：一些中老年健身者用布带固定下巴，悬空吊挂在公园大树上摇晃、摆动，认为这样可以治疗颈椎病等。这种锻炼方法，究竟可不可取？

答案显然是否定的。这种健身方式之所以会让人轻信其健身效果，主要是因为原理上有些类似临床上的“颈椎牵引”。但是，这终究不属于“颈椎牵引”，其牵引力量远大于临床治疗所需，可能会损伤神经组织、肌肉、肌腱和韧带等，进而加重病情，甚至可能会引起截瘫、危及生命。

生命在于运动，运动需要科学。今天，全国各地健身热潮涌动，体育运动逐渐成为一种日常生活方式。体育锻炼可以促进人的身体健康，有助于提高生命质量、减少医疗开支，是实现全民健康积极有效的手段。与此同时，一些非科学的运动健身方式，于增进健康并无益处，值得引起各方重视。面对快速增长的全民健身需求，普及科学运动、科学健身知识，推动“体医融合”，成为当务之急。

游泳、跳绳、跑步、打球、太极……不同的人体质和健身需求不同，适合的运动形式、强度和频率也有所不同。尽管运动有益于身体健康，但如果选择不适宜的运动方式或强度，不仅达不到健身的功效，反而会“伤身”。以脑血管病为例，国外做过一项长达11年的研究，结果显示：只有休闲运动，而不是劳累运动才能预防脑血管病；快速散步能预防卒中，但剧烈运动却会增加脑出血的可能。

用大健康理念看，运动是保持健康的“良药”，运动“处方”最好由专业人士来开。无论是职业医生还是运动管理师，都可以为我们提供专业运动指导，量身定制科学合理的运动“处方”。个性化运动“处方”需考虑多项维度，包括心肺功能、肌肉力量、柔韧性、平衡能力等，可以解决运动的安全性、有效性和可持续性等问题。每个人都需要一个专属的运动“处方”，在兴趣爱好的基础上选择适合的运动方式，做自身健康的第一责任人。

目前，运动“处方”在我国还处于起步阶段。看似一个简单的运动“处方”，实际上汇集了一大批临床和影像专家、体育专家、流行病学专家、大数据工程师和人工智能等多方面专家的智慧。证实某项运动方式对健康的干预功效，需要多中心、前瞻性、大样本、群随机的严谨细致对照研究。只有构建起运动健身的科学评价方法，不断完善运动“处方”，运动健身才能更好惠及广大健身者。相关部门应努力推动全民健身与全身健康深度融合，推动“体”与“医”有机结合，将体育公共服务纳入医疗体系，缓解医疗资源的不均衡性，优化体育和医疗的资源配置和服务供给，弥补医疗卫生在促进健康方面的短板。

健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。健康中国，不仅要靠医疗卫生服务的“小处方”，更要靠社会整体联动的“大处方”。将健康融入所有政策，推动人民共建共享，才能实现健康中国的目标。

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 05 版）