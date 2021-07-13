这7种“冬病 ” 夏治正当时

三伏天“驾到”，除了忍受闷热黏湿的气候，也别忘了高温酷暑季节给我们带来的格外福利——很多人会抓住这段时间采取一些中医特色疗法，以达到冬病夏治的目的。一提起“冬病夏治”，更多的人想到的是以治疗慢性呼吸系统疾病闻名的“三伏贴”。其实，远远不止于此。今天就给大家介绍7种适合夏治的疾病，以及多种治疗方法。

“冬病夏治”是有道理的

所谓“冬病夏治”，是指一些容易因感受寒冷而导致病情发作或加重的疾病，在病情相对缓解的夏季，采用适当的调治和补养的方法，以达到预防或减少疾病发作乃至根除为目的的一种反季节的自然疗法。

根据中医“春夏养阳”“天人合一”“择时治病”“不治已病治未病”等理论，利用“伏天”疾病未发之时，通过药物、敷贴等治疗方法，去除其必发的条件（主因或诱因）可以调节人体的脏腑功能和阳气 ,增强抵御疾病的能力。

不过，也不是所有人都适合冬病夏治，对于孕妇、有严重心肺功能疾患者、对药物过敏者、皮肤长有疱、疖以及皮肤有破损者、疾病发作期（如发烧、正在咳喘等）的患者，哪怕具有以上适应症，也需谨慎评估，否则可能会加重病情或引发他症。

这7个病种 最适合夏治

冬病夏治疗法具有明显的季节性，即选择冬天易发或加重的病症，在夏令三伏天进行调治。

呼吸道疾病 适合冬病夏治的呼吸道疾病主要有：慢性支气管炎、支气管哮喘、阻塞性肺气肿、慢性咽炎、反复呼吸道感染、肺气肿、肺结核等。

呼吸道疾病可以采用穴位敷贴类膏药，常用成分包括白芥子、肉桂、细辛、生姜汁等天然中药。

胃肠道疾病 适合冬病夏治的胃肠道疾病主要有慢性胃炎、功能性消化不良、消化性溃疡、慢性结肠炎等。

从现代人的生活方式看，人在夏季如果贪食冷饮，常待在空调房，其实很容易损伤脾胃。所以这类人采用针灸、穴位敷贴治疗，可激发正气，缓解疼痛，并减少在冬季的发作。

风湿类疾病 适合冬病夏治的风湿性疾病包括类风湿性关节炎、风湿性关节炎、强直性脊柱炎等痹病，这些疾病的普遍特征是在冬季受寒时加重，病情不断反复，若在夏季三伏天加以治疗，效果会非常显著。

过敏性疾病 适合冬病夏治的过敏性疾病主要有过敏性鼻炎、过敏性皮肤病、过敏性结肠炎等。总的来说，易过敏人群大多属寒性体质，根据中医“寒则热之”的治疗原则，要用热性药、补益药进行治疗。其次，“急则治标，缓则治本”，夏季不是过敏性疾病的高发季节，为缓解期。因此，此时治疗是一种治本的方法。采用在相关穴位用温热、补虚的药物进行敷贴治疗，可以起到刺激经络、改善体质、提高免疫力的作用。

骨伤类疾病 适合冬病夏治的骨伤类疾病主要是慢性颈腰痛、肩周炎、颈椎病等。骨伤类疾病大多是由不正确的姿势引起的，可以采用温阳驱寒的膏药，贴在滋补全身又位于脊椎的穴位上，比如大杼、命门、身柱、阳陵泉等穴位，如果颈椎腰椎都不好，可沿着脊椎贴敷。如果是手臂、膝关节疼痛，再在四肢的主要穴位上贴敷膏药，比如足三里、手三里等。

妇科病 适宜冬病夏治的妇科病有子宫内膜异位症、痛经、盆腔炎等。

中医认为，经过辨证后属于虚寒因素导致的妇科病，冬病夏治会有显著效果。冬病夏治易祛除体内阴寒、舒经通络、温化寒湿、活血祛淤，从而促进女性患者的盆腔血液循环，治疗很多慢性妇科疾病。伏灸膏穴位贴敷，是冬病夏治妇科疾病的主要治疗手段。

亚健康状态 中医学认为，健康状态既包括人体内部的阴阳平衡，也包括人体与外界环境的阴阳平衡。亚健康状态即处于身体内的阴阳平衡被打破，但还没有发生实质性病变，这个时候进行调治相对比较容易，也不易对身体造成伤害。容易疲劳、失眠、多梦等很多症状都属于亚健康状态，可以根据具体的症状采取不同的方式进行冬病夏治。

冬病夏治的四个“秘密武器”

穴位贴敷 这一疗法是在夏季三伏天，根据中医辨证理论，采用中药制剂贴敷于经络上的特定穴位。药物经皮肤由表入里，到达经络和脏腑，以达到治疗目的。

灸法 一般以艾叶为原料，做成艾绒、艾柱和艾条，用艾绒或其他药物放置体表的腧穴或疼痛处烧灼、温熨。借灸火的温和热力及药物作用，通过经络的传导，以温通经脉、调和气血、协调阴阳、扶正祛邪。

刮痧 使用刮痧板蘸少许刮痧油在皮肤表面沿一个方向刮动。刮痧能刺激经络穴位，使局部皮肤发红充血，出现青紫色出血点，也就是俗称的“痧”。以改善局部微循环，起到疏通经络、舒筋理气、祛风散寒的作用，使人体的神经、循环、免疫、排泄等系统兴奋起来，加快新陈代谢。

拔火罐 拔火罐也是冬病夏治的常用中医疗法。用拔火罐冬病夏治的原理和刮痧差不多，都是刺激经络穴位，使局部皮肤发红充血，来疏通经络祛除寒气。只不过需选取肌肉丰厚的部位以留罐，并且操作时间较短。文/魏华民（北京友谊医院）