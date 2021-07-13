“强县域 千县行”全国片区交流会吉林站在长春召开

“强县域 千县行”全国片区交流会吉林站活动现场

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会吉林站7月12日在长春举行。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处张牧嘉出席会议。

吉林省卫生健康委医政医管处处长张诚在致辞中指出，加强县医院的综合能力提升和建设，既是全面推进公立医院改革的重要内容，也是落实分级诊疗制度的关键环节，还是做好公立医院建设的重要前提和基础保障。

“下一步，吉林省将在强化基层医疗服务能力上重点抓好以下几项工作：一是制定吉林省2021-2025年医疗联合体建设规划，持续推动优质医疗资源下沉；二是强化县医院卫生人才培养，精准发力解决基层卫生人才队伍建设短板；三是强化传染病等重点专科能力建设，提高基层疫情救治的处置能力；四是全面开展县级公立医院绩效考核，促进县级医院的高质量和可持续发展。”张诚表示。

“强县域 千县行”全国片区交流会吉林站启动

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在《县域医共体的创新发展》主题演讲中对县域医疗服务共同体建设作了深入分析。他认为，当前医联体建设已进入精细化管理阶段，需要坚持以人民健康为中心、三医联动、政府主导的原则，从规划发展、协作互通、绩效管理等多方面进一步规范和精细。同时，在此过程中要强化医防协同与医防融合，加快推进健全分级诊疗制度、完善医防协同机制，在医联体、医共体平台上探索实现医防融合新模式。

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝在《县域慢病管理中心建设》主题分享中指出，县级医院立院之本首先是“提能力”，一是提升自身能力，二是要带动整个区域的医疗服务能力提升。同时，还要“转观念”“抓服务”，提高患者粘性，提升患者满意度。此外，县域慢病的综合管理应建立在以“全面照顾”理念为基础的全科诊疗思维上，以患者健康状况的综合评估为核心，从风险因素控制入手，发现潜在早期慢病，聚焦已患疾病的综合管理，建立综合追踪评估机制，实现慢病的早发现、早治疗、早控制。

白城市医院副院长王艳华在《因地制宜，科学规划，推进县域医共体建设》主题分享中指出，在探索医共体建设过程中，白城市以白城市医院为龙头，整合区域内的基层医疗机构，组成了“1+N”模式的人、财、物统一紧密型医共体，形成了人才、经营、业务、信息、绩效、资源“六统一”管理模式，助力实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的科学就医格局，有效提高了全区基层医疗卫生机构服务水平。

山东省平阴县人民医院副院长孔平在《信息化建设助力区域医疗同质化发展》主题分享中介绍，医院在2010年就上线了4大质控模块为电子病历保驾护航，近年来还上线了包括智能化电子病历书写、数字听诊、危急值自动预警等在内的智慧化诊疗系统。借力信息化建设，实现了区域内诊疗同质化。通过区域检验中心、区域影像中心、区域心电中心建设，实现医联体资源整合。向上引智借力，向下全面协同，借助区域医疗信息平台，实现医疗资源高度共享。

河南省汝阳县人民医院院长李孟飞以《全面提升专科能力打造区域医疗中心》为题作分享。他表示，汝阳县人民医院2020年1月被省卫健委确定为县域医疗中心建设单位，通过“五大中心”建设、区域医疗重点专科建设、急诊急救专科体系建设等，协同多方力量使得中心建设工作得到稳步推进，在学科能力、科研能力、辐射带动等方面取得了积极成效。

在“县级医院管理能力再提升——吉林经验”圆桌讨论环节，农安县人民医院院长刘东明、白城市医院院长王盾、九台区人民医院院长张雁峰、敦化市医院院长王琦结合各自在医院发展方面的工作实践，共同分享了县级医院管理能力提升的优秀经验和成果。

据了解，“强县域、千县行”专项活动自2019年8月启动以来，已在浙江、四川、广东、贵州、安徽、陕西、河北、河南等多地开展了省级片区交流会，并充分挖掘推广了一批先进经验，持续助力提升县级医院综合服务能力，推进构建分级诊疗制度。