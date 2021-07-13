国家卫健委：不得将微量元素检测作为儿童体检项目

人民网北京7月13日电 （记者崔元苑）针对目前医疗卫生机构开展儿童微量元素检测不规范的情况，为进一步加强监督执法，日前，国家卫生健康委办公厅发布《关于加强儿童微量元素检测监督执法工作的通知》（以下简称《通知》）。

资料显示，早在2013年10月18日，原国家卫生计生委办公厅印发的《关于规范儿童微量元素临床检测的通知》（国卫办医发〔2013〕29号）就对儿童微量元素临床检测工作提出了明确要求，但医疗卫生机构开展儿童微量元素检测不规范的情况仍然存在。

为进一步加强监督执法，《通知》明确，各级各类医疗卫生机构要按照诊疗规范、临床诊疗指南、临床技术操作规范和行业标准等要求，严格规范儿童微量元素检测工作，非诊断治疗需要不得针对儿童开展微量元素检测，不得将微量元素检测作为体检等普查项目。

《通知》要求，地方各级卫生健康行政部门要加强对儿童微量元素检测的监督执法工作，对违反上述规定开展检测的医疗卫生机构和医务人员，依法依规严肃处理。