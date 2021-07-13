这十个意想不到的原因正在搅乱你的血糖

无论你是新近被诊断患有2型糖尿病，还是已经和这种疾病共同生活了好几年，你都知道血糖水平有多善变，以及控制血糖水平有多重要。正确地控制血糖是预防糖尿病并发症（如肾病、神经损伤、视力问题、中风和心脏病）的关键。

了解不同的习惯如何导致血糖波动，可以帮助人们更好地预测血糖水平。低血糖和高血糖都会导致严重的健康后果。高血糖可导致恶心、呕吐或呼吸短促，而低血糖可能导致意识混乱、头晕、视力模糊、癫痫、昏迷，甚至死亡。

即使你仔细注意自己吃了什么，认真服药，血糖水平还是不可避免地会在一整天内波动。毕竟，一些影响血糖读数的因素是你所无法控制的。

然而，这并不意味着你对这些因素束手无策。美国“每日健康网站”总结了一些可能导致血糖波动的不太为人所熟知的因素，以及如何相应地调整。

脱水

脱水与血糖升高之间的关系很密切。缺乏液体会导致高血糖，因为血液循环中的糖浓度升高了。更糟糕的是，高血糖会导致患者排尿更多，进一步加重脱水。

糖尿病患者应该在一整天内小口、多次饮用洁净的水或其他不含热量的饮料，以保持体内有充足的水分。具体补水量取决于性别和年龄等因素。高度活跃或体质指数高的人对液体的需求量更大。如果患者觉得白开水没有味道，就尝试加入浆果、橘子瓣、黄瓜片和新鲜的薄荷叶。不加糖的冰药茶也很清爽，而且天然不含咖啡因。

人工甜味剂

许多糖尿病患者将无糖饮料作为碳酸饮料或果汁的替代品，因为他们认为无糖饮料不会升高血糖。荷兰马斯特里赫特大学的营养学家发现，人工甜味剂并不是完全中性的，可能导致葡萄糖稳态受损。

梅奥诊所的内分泌学家提醒，人们在食用人工甜味剂时可能会体验到“反弹效应”。他们误认为无糖食物是健康的，所以最终摄入过量或吃了其他富含碳水化合物的食物。此外，摄入某些人工甜味剂会造成腹泻，从而导致脱水。

某些药物

除了糖尿病，治疗其他健康问题的处方药和非处方药也会扰乱血糖水平。一个例子就是类固醇类药物（用于治疗炎症性疾病、自身免疫性疾病和哮喘），它会导致血糖水平急剧上升。避孕药、某些抗抑郁药物和抗精神病药物、一些利尿剂和鼻减充血剂也会导致血糖读数高于正常水平，而其他药物会降低血糖或更难以识别低血糖的迹象。即使是止咳药水也会影响血糖水平。

患者要确保医生在开处方之前知道自己有糖尿病，并向药师咨询药物的副作用。

黎明现象

醒来时血糖水平高并不少见，即使睡觉时血糖读数正常。这可能是经历了“黎明现象”，当身体在凌晨2点到早上8点之间通过释放皮质醇和其他激素以准备醒来时，就会发生这种现象。这些激素使身体对胰岛素不那么敏感，从而导致患者在早晨的血糖水平飙升。

如果你在晚上使用了太多的胰岛素或药物，或者晚餐吃得不够，也会以低血糖水平开始这一天。睡前吃一份富含蛋白质的低碳零食有助于缩短禁食期而不升高夜间血糖。

月经周期

就好像抽筋、腹胀和情绪波动还不够折磨人，女性经前阶段的激素变化会导致血糖水平有点失控。虽然这种影响因人而异，但一些女性糖尿病患者在月经前的一周左右对胰岛素的敏感程度较低，这会转化为高于正常的血糖水平。读数通常在月经开始后不久恢复正常。

如果你注意到自己的血糖在月经前一周一直很高，就在这段时间减少对碳水化合物的摄入量，或者多做些锻炼，会有帮助。

睡眠不足

晚上休息不好不仅影响情绪和精力，也会给血糖带来麻烦。美国康奈尔大学医学院的医学家发现，睡眠不足会妨碍2型糖尿病患者的血糖控制能力和对胰岛素的敏感性。睡眠具有恢复功能，睡眠不足相当于对身体施加了慢性压力，压力增加时，血糖水平就会升高。

不幸的是，2型糖尿病患者通常存在睡眠问题。体质指数高的人患上睡眠呼吸暂停的风险还会升高。为提高睡眠质量和延长持续时间，养成稳定一致的睡眠习惯，每天都在同一时间入睡和醒来，每晚保证7~9小时高质量的睡眠。有睡眠呼吸暂停的糖尿病患者要积极接受治疗。

极端天气

无论外面是非常热还是非常寒冷，极端的温度都会影响病情控制。这是因为2型糖尿病患者的身体对热的反应方式与健康人有所不同。有些患者的血糖水平可能会在非常热的日子里急剧上升，因为极端的天气条件给他们的身体施加了额外的压力；其他患者，特别是那些使用胰岛素的患者，效果可能相反。

此外，高温会影响身体使用胰岛素的方式，并导致血糖波动。长期高血糖会影响身体调节温度的能力，同时也会导致身体更快地失去液体，后者会通过增加脱水的风险来进一步升高血糖水平。因此糖尿病患者在一天中最热的时候要尽量呆在室内，密切监测血糖。

旅行

长途飞行要跨越好几个时区，这会让所有人感到不适，这更是糖尿病患者要担心的问题。时间的改变会扰乱服药安排，饮食和睡眠习惯也发生相应的变化，从而干扰了血糖控制。

另外，度假或旅行时，你可能会吃得更多，多喝酒，或者身体更活跃——所有这些都会导致血糖波动。

喝太多咖啡

对大多数人来说，每天摄入400毫克咖啡因是安全的，但对于糖尿病患者，咖啡因会影响胰岛素的工作方式，从而导致低血糖或高血糖。美国杜克大学医学中心的研究人员发现，摄入过多的咖啡因会导致那些已经患有糖尿病的人的血糖水平飙升。令人困惑的是，西印度大学的生物化学家发现，摄入咖啡因实际上可以改善身体管理血糖的方式，降低患糖尿病相关并发症的风险。到底是升高还是降低，因人而异。患者所能做的就是监测血糖，以观察咖啡因到底有什么影响。

血糖检测错误

如果检测血糖前忘记洗手，可能会遇到误报。处理食物后检测血糖可能会造成读数偏高，因为皮肤上的糖残留物会污染血样。

如今的血糖仪非常敏感，因为它只使用了非常少量的血液，这意味着很容易偏离样本中的葡萄糖浓度。如果因条件所限无法洗手，可以放弃第一滴血而用第二滴血来提高测试的准确性。（编译/赵占斌）