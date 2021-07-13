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中国已向国际社会提供5亿剂新冠疫苗和原液

2021年07月13日08:12 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社北京电 （记者董雪）日前，外交部国际经济司副司长郭学军在接受记者专访时说，截至目前，中国已向亚洲、非洲、欧洲、美洲和南太平洋地区100多个国家和国际组织提供了5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的1/6。

　　“在中国抗击疫情最困难的时刻，国际社会向中国提供了有力支持。中国疫苗研发成功后，我们积极落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品的重要宣示，秉持人类命运共同体理念，本着开放包容的原则对外提供疫苗。”他说。

　　据介绍，中国是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家，疫苗合作伙伴国遍及全球。

　　“中国企业为世界卫生组织主导的‘新冠肺炎疫苗实施计划’生产的疫苗也已下线，将尽快向世卫组织提供。”他说。

　　郭学军表示，中国还积极支持其他发展中国家生产疫苗，扩大全球疫苗产能。中国疫苗企业已经在阿联酋、印度尼西亚、马来西亚、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等国启动合作生产，产能已超过2亿剂。

(责编：崔元苑、杨迪)


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