访谈预告：王昆华谈“推进分级诊疗 建设上下联动、共享共赢医联体”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

5月19日10:00，昆明医科大学第一附属医院院长王昆华做客演播室，以“推进分级诊疗 建设上下联动、共享共赢医联体”为主题进行访谈。

嘉宾简介

王昆华，博士生导师、主任医师（二级教授）。现任昆明医科大学第一附属医院院长，国家卫生健康委毒品戒治重点实验室主任。获国家有突出贡献的中青年专家、国家卫生部有突出贡献的专家称号，全国优秀科技工作者、中国卫生十大新闻人物，获中国医师奖、全国优秀医院院长突出贡献奖，中国医院杰出领导奖。

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