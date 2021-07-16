陈美香：我国血液净化质量不断提升

近日，为助力我国透析质控进一步提升，人民网·人民健康举办了“推进透析质控和透析发展”主题研讨会。活动现场，肾脏疾病国家重点实验室主任、国家肾病专业医疗质量管理与控制中心主任、中国工程院院士陈香美发表了“中国血液净化质量控制的发展之路”主题演讲，并围绕相关话题进行了交流分享。

2010年我国国家血液净化质控中心成立至今，我国的透析事业取得了众多举世瞩目的成就。陈香美院士介绍：“通过十年来血液净化大数据的收集、分析和报告，我们为政府出台相关医保政策提供了扎实的依据，现在，我国尿毒症患者基本都能享受到国家医保政策。此外，国家血液净化质控中心还牵头撰写了《血液净化标准操作规程》，使每一位从事血液净化的医务人员有章可循、有标准可依，中国血液净化质量不断提升。大数据的积累同时也为透析技术的标准化、质控指标的不断完善提供了依据，不久前，我们就将血液透析患者的管理、新冠疫情下透析中心的感染控制、血液透析患者常见并发症的诊疗规范等内容纳入到了2020版《血液净化标准操作规程》中，以适应新时期血液净化发展的需求。随着医保政策的完善、透析治疗质量的提高、透析设备和器材、透析技术的改进，我国透析患者的治疗率、生存率和生存时间都有了大幅提高。”

陈香美院士指出：“未来要实现血液透析、腹膜透析的耗材、仪器、设备的国产化”。新的时代，随着服务模式的变化，患者及家属对医护人员、医院和社会保障提出了更高的要求；同时，血液透析的结构布局和血液透析室的基本配置发生了变化，新技术不断涌现，因此，新版《血液净化标准操作规程》更加注重质量控制，这其中也包括了肾性贫血等透析常见并发症的管理。国家卫健委发布的《2021年质控工作改进目标》提出，使透析患者的血红蛋白维持在110g/L以上，但是如果贫血长期不能得到纠正，会增加透析患者心血管事件及死亡风险，降低患者生活质量，透析患者肾性贫血控制率达标依然任重道远。

近日，由陈香美院士领衔撰写的《中国肾性贫血诊治临床实践指南》正式发布，率先将尿毒症及肾性贫血治疗的血红蛋白达标标准明确化，同时提出肾移植术后、急性肾损伤、老年、糖尿病患者肾性贫血的治疗原则，为肾性贫血的临床诊疗提供了全面的指导。陈香美院士介绍：“这份指南参考了最新的临床实践结果，打破了自80年代就有的ESAs治疗和铁剂治疗等传统方式，将HIF-PHI治疗方案纳入肾性贫血治疗的专业指南，对药物作用机制、应用范围、临床效益作了详细的阐述，是中国肾脏病医生专家们共同的智慧。”

陈香美院士殷切呼吁，通过医疗质控提高医护人员的服务水平和技术水平，懂得换位思考，为病人着想；患者及家属也要给予医护人员充分的理解和认可；同时，希望人力资源和社会保障部门优化人力资源配置，保证科学合理的医护人员配比；希望国家给予从事血液净化的医护人员更好的保障，让他们获得更多的幸福感，从而更好地全心全意地为患者服务。