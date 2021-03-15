丁小强：降低患者负担，为居家透析提供更多支持

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，上海市肾脏疾病临床医学中心主任、复旦大学附属中山医院肾内科主任丁小强教授建议，多方共同努力，让终末期肾病患者能够更好、更安全地进行透析治疗。

“透析治疗是非常成功的器官功能替代方法，也是所有器官衰竭中最为成功的治疗范例。”丁小强介绍，近十余年来，我国透析治疗得到了广泛的、高质量的、安全的开展,颁布了血液净化治疗标准化操作规程（SOP），开展医生、护士SOP培训，并制定了一系列肾脏病尤其是透析方面的指南和共识，建立了全国性的透析登记系统，为学术、医疗、医护人员研究和改进诊断和治疗的方法提供了非常好的基础数据。

目前,在透析的发展方面还存在一些瓶颈问题。丁小强提到，由于各地报销政策不同，一些新的腹膜透析和血液透析技术未能成及时纳入医保，从而影响了患者获得高质量、安全的治疗。

丁小强表示，在终末期肾病的治疗方面，新的治疗技术要及时更新至医保报销范围。为了能给患者提供更好的治疗效果，进一步提高患者生活质量，要将政策和学术成果进一步融合，将更多的新技术纳入医保范围，降低患者负担，为终末期肾病患者能够更好、更安全地进行透析治疗。