专家热议：关注肾脏疾病并发症 科学守护肾脏健康

如今，肾脏病已成为继肿瘤、心脑血管病和糖尿病之后，又一威胁人类健康的重要疾病。在我国，慢性肾脏病患者约有1.3亿，肾脏疾病已成为影响社会发展和民生福祉的重大公共卫生问题。

2021年3月11日是第16个世界肾脏病日。当日，中国工程院院士、解放军总医院国家慢性肾病临床医学研究中心主任、肾脏疾病国家重点实验室主任陈香美，解放军总医院第一医学中心肾脏病医学部主任蔡广研，解放军总医院第一医学中心教授王涌做客人民好医生访谈栏目，就肾脏之于人体的功能、怎样保护肾功能、如何预防肾脏疾病并发症等问题，进行科普解读。

关注了解肾脏 护肾预防先行

陈香美表示，肾脏是人体重要的“净化器”，身体每天新陈代谢产生的大量废物、毒素都要通过肾脏排出体外。同时，肾脏还是电解质酸碱平衡的“调节器”，每天摄入的盐和水分，都需要靠肾脏来调节平衡。

很多网友认为肾脏和男性性功能相关，肾虚则意味着性功能不好。“‘肾虚’是从中医角度中提出的概念，而‘肾病’指西医上讲的肾脏器官本身发生的问题。”蔡广研表示，肾虚和肾病是两个不同的概念，但若肾功能减退，对于包括生殖系统在内的全身各个系统都会产生负面影响，因此建议大家要重视对早期慢性肾病的诊疗。

陈香美建议，非肾脏病患者平时可留意身体中出现的变化，特别是尿液颜色的变化，进而判断自己肾脏的健康状态。她强调，如果尿液颜色偏红，即肉眼血尿，则需要进行尿常规化验看尿液中是否有红细胞；如果排尿后出现泡沫且长时间没有消失，则意味着出现蛋白尿的可能，一定要去医院做检查。此外，当早晨起床后发现双眼浮肿，或者到下午时双下肢、双脚出现肿胀，也需要找专科医生问诊，排查究竟是因为生活作息的影响，还是出于肾脏的损害。

科学认知肾病 加强早诊早治

当患有慢性肾脏病，特别是到了慢性肾脏病第3期，高血压、贫血、营养不良等并发症会相继而来。陈香美讲到，如果发展到第4期、5期时，高血压的发生率可高达80%、90%；同时，胃肠道功能出现改变，引起消化道系统紊乱，伴随而来的就是营养不良；而肾脏病情的加重，会使贫血程度也同步加深。“肾脏是一个非常强大的代谢性器官，很多活性维生素D3都是在肾脏产生，肾脏一旦出现慢性肾脏病，这些物质就减少，进而出现了矿物质骨代谢的紊乱。”如果紊乱的状态长期持续，会引起甲状旁腺功能亢进，导致血脂紊乱、心血管疾病、神经系统、脑血管疾病等一系列病症，最终引起多个器官的病变。

“肾脏病的发病比较隐匿，特别是早期很难去发现。”面对有“隐形杀手”之称的肾病，陈香美建议大众在每年体检时要给肾脏做全面检查，包含尿检、B超、CT、核磁等，如有并发症，更要及早到医院进行干预。

访谈中，蔡广研对“肾积水”的症状和症因进行了解读。“肾脏主要功能就是排泄尿液，如果下边的管道不通畅，上面产生的尿液就不能排泄下去，积在肾脏局部，就产生了肾积水。”肾积水到了严重的地步，会极大影响肾脏功能，蔡广研表示早期明确肾积水病因非常关键，其中常见的病因包含肿瘤、结石、尿道输尿管狭窄等。他倡导大众每年要进行定期体检，尤其要做肾脏的超声检查，一旦发现有早期肾积水，要及时诊治。

“尿毒症”是肾病领域的常见词，事实上它并非一个独立病种，而是一组临床综合征。王涌介绍到，由于尿、毒都难以排出，因而尿毒症患者会出现面部浮肿，同时伴有胸闷、憋气、心衰、皮肤瘙痒等症状；毒素会影响胃肠道功能，所以恶心、呕吐的症状也会出现。如果患者还有肾性贫血这一并发症，则会出现明显的乏力，眼睑和指甲颜色苍白。此外，尿毒症在血液系统最主要的表现就是贫血，而体现在消化系统中则是呼气时带有胺味，这暗示着体内毒素已经积累到一定程度。“尿毒症是一个影响到全身所有重要器官的综合征，但是现代医学也有相应的治疗手段，希望病友积极地面对它，和医生共同来治疗尿毒症。”

谈及尿毒症的治疗手段，陈香美表示通常会采用血液透析、腹膜透析和肾移植。非糖尿病肾病病人可以采取前两种方式，通过治疗能够维系尿毒症患者的长期生存率。肾移植也是很好的治疗途径，但供体有时并不充足；未来如将干细胞应用到肾病治疗中，也会是很有前景的医疗手段。

带病自我管理 积极面对肾病

访谈中，针对肾性贫血患者和糖尿病肾病（以下简称“糖肾”）患者的自我管理，专家们也给出了相应的建议。

“肾脏一个重要的功能就是分离促红细胞生成素，这个激素是红细胞生成所必须的。随着肾脏的病变，肾功能逐步减退，促红细胞生成素分泌减少，必然会影响红细胞的产生，也就是发生贫血。”蔡广研表示，如今治疗肾性贫血有非常成熟的药物，比如补充铁剂、注射促红细胞生成素、治疗贫血的口服药物等，都可以改善肾性贫血。因长期贫血会导致患者心血管、脑血管、全身各个器官缺血，致使出现系统性损伤，因此在治疗肾性贫血时，一定要遵照医嘱，定期复查。

肾脏损伤是糖尿病患者常见的并发症，即“糖肾”。王涌建议二型糖尿病患者在控制血糖之余，还要关注身体发出的“预警信号”，以观测自己是否有患有糖尿病肾病的可能。如果眼睑、下肢出现浮肿，往往预示着体内血清白蛋白的降低或肾脏功能发生了损害；尿液中的泡沫增多，则说明尿中蛋白质比以前分泌得多，证明患者的糖尿病已经影响到了肾脏。王涌认为，糖尿病患者需要定期到医院检查尿常规，做尿微量白蛋白或尿白蛋白肌酐比值的检测，这些客观的指标更容易说明糖尿病患者的肾脏病变。此外，视网膜有很多微小的动脉也和肾脏的动脉一致，如果糖尿病患者出现了视力模糊、下降，也需要及时去医院检查。

陈香美表示，从全国的血液透析和腹膜透析登记情况来看，如今因糖尿病造成肾脏损害最终走向尿毒症达到透析水平的比例，比起十年前增加了10%，按照这个比例逐年递增，糖尿病将成为引起肾病尿毒症的第一原因。“我们作为肾科医生，最大的期望就是2型糖尿病患者在早期知晓、控制病情，遵照医嘱和营养师指导的方式去进行治疗、调节生活，及早控制肾脏损害。”

“今年是第16个世界肾脏日，主题是‘积极面对肾脏，共享精彩人生’，这就是希望患者不要对肾病产生恐惧，只要能够及时地控制并发症，积极治疗，还是可以回归正常生活。”陈香美继而强调，这需要医患、家属、全社会形成合力去实现。