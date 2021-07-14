“推进透析质控和透析发展”主题研讨会召开

近日，国家肾病专业医疗质量管理与控制中心主办召开“推进透析质控和透析发展”主题研讨会，肾脏疾病国家重点实验室主任、国家肾病专业医疗质量管理与控制中心主任、中国工程院院士陈香美与多位临床和医政医管专家，通过分析新形势下透析发展面临的挑战，为加强透析质控、提升肾性贫血达标率建言献策。

中国医院协会副会长方来英指出，明确质控目标为实现健康中国宏伟目标创造了一个很好的路径和环境。没有稳定的质量控制目标，就无法有效地保障医疗活动的质量，因此人民群众健康生活、健康水平都会受到影响。

国家卫健委医管中心标准管理处处长王强强调，高质量的指南能确保广大临床医生，尤其是来自偏远县域地区的医生，通过学习来弥补差距，从而推进医疗质量同质化发展。国家卫健委医管中心也会通过对全国公立医院进行“国考”来有效发挥“指挥棒”作用。随着绩效考核体系的不断完善和各学科质控中心的能力提升，国家级和省级高水平医院树立示范，带动全国医疗水平迈上新台阶，进一步构建公立医院高质量发展新体系。

解放军总医院肾脏病医学部血液净化科主任周建辉从医疗资源、地域差异、新型医疗服务模式等方面分析了我国血液净化未来面临的挑战：“透析人数在增长，透析中心也在不断扩大，但医护人员并未相应配备增加，因此工作负担越来越大，而医疗资源紧张严重影响透析质控的提升。我国各地区医疗水平发展不均衡，各地医保政策也存在差异，很难用一个统一质控标准衡量。另外，互联网医疗服务及第三方透析中心大量涌现，对这类医疗机构如何进行质量管理与控制，如何保障患者的治疗和信息安全，都是新形势下面临的挑战，需要我们去摸索、总结、应对。”

针对地域差异以及质控目标在基层的落地，西安交通大学第一附属医院肾脏病医院蒋红利副院长进一步分享道：“新建的透析室越来越多，但医护人员能力水平参差不齐。基层医院的透析病人越来越多，很多医院一个护士要同时管六台、甚至七台的机器，远高于国家卫健委要求的1：5 的比例，工作人员三班倒，人力资源的紧张就会造成对质量管理的松懈。另外，由于各地医保报销政策不同，本身透析充分需要一周三次，有些地方只能保证两周五次，病人透析频次不足自然会影响各个指标的达标率。”

解放军总医院肾脏病医学部副主任医师曹雪莹表示，透析质控应该延伸到患者的日常生活中，助力其更好地回归社会。具体而言，患者自身要树立回归社会的强烈愿望，提高适应能力和技能训练；患者家属要协助患者参加适合其自身的工作、家务劳动、体育锻炼；医护人员在提高救治水平、有效控制患者贫血等并发症的同时，也应做好患者饮食、生活方面的指导，注重患者心理方面的科学护理；医院方面要提供更加便捷的夜间透析、家庭透析和腹膜透析等血液净化模式。此外，相关部门要健全社会保障制度，创造适合透析患者的工作条件和机会，更要加强心理和康复医疗机构的建设，使患者形成科学的康复观念，助力透析患者回归社会。

2020年底，由陈香美院士领衔撰写的《中国肾性贫血诊治临床实践指南》正式发布，提出肾移植术后、急性肾损伤、老年、糖尿病患者肾性贫血的治疗原则，并详细论述了儿童肾性贫血的治疗方案，为肾性贫血的临床诊疗提供了全面的指导。对此，陈香美院士介绍：“这份指南参考了最新的临床实践结果，打破了自80年代就有的ESAs治疗和铁剂治疗等传统方式，首次将HIF-PHI治疗方案纳入肾性贫血治疗的专业指南，对药物作用机制、应用范围、临床效益作了详细的阐述，是中国肾脏病医生专家们共同的智慧。”

陈香美院士殷切呼吁，通过医疗质控提高医护人员的服务水平和技术水平，懂得换位思考，为病人着想；患者及家属也要给予医护人员充分的理解和认可；同时，希望人力资源和社会保障部门优化人力资源配置，保证科学合理的医护人员配比；希望国家给予从事血液净化的医护人员更好的薪酬和健康的保障，让他们获得更多的幸福感，从而更好地全心全意地为患者服务。