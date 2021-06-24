血液净化标准示范培训中心（BPSC）在京落成并启动

6月18日，首个血液净化标准示范培训中心（Blood Purification Standard Center，以下简称为BPSC）在北京亦庄经济开发区落成并启动。血液透析标准示范培训中心旨在打造标准化、智能化、全周期的标准血透管理一站式平台，进一步规范血液净化操作，加强医疗质量和安全管理，促进医疗质量的持续改善，从而提升患者及其家庭的生活质量，以最终满足慢性肾脏病患者追求美好生活的愿望。

血液净化标准示范培训中心是由中国健康促进与教育协会主办，获阿斯利康与费森尤斯等公司支持。通过基于《血液净化标准操作规程SOP 2020版》的培训与规范，建立国家中心、核心单位、网络单位的学术网络，进一步规范血液净化操作，提高血液净化及其并发症的诊疗水平。

中国工程院院士、解放军总医院肾脏病研究所所长、肾脏疾病国家重点实验室主任、国家慢性肾病临床医学研究中心主任、国家肾脏病医疗质量控制中心主任陈香美表示：“我国慢性肾脏病患者基数庞大，对终末期肾病患者的救治已经成为实现健康中国的重要一环。我们希望通过血液净化标准示范培训中心，树立标杆，打造规范，辐射下沉，将标准、科学和精细的血液净化标准操作流程复制推广至全国，让患者享受同质化、高质量的医疗服务，助力改善患者的生活质量，推进健康中国2030建设。“

据介绍，血液透析是一种将体内的血液引流到体外的透析器当中，在透析器当中进行物质交换，再把血液回输到人体内的治疗方法。血液透析对水分和毒素清除速度较快，通过调整治疗模式，能够实现充分的透析。如果尿毒症患者出现了比较严重的并发症，血液透析治疗也能及时改善症状。血液透析全程由医生和护士操作，在透析室患者可与医护进行沟通，便于达到更好的治疗效果。

但是在疫情常态化形势下，常规模式血液透析患者面临着更大的挑战：血液透析患者需要一周三次往返医院，由于自身免疫力低下，而血透室人员流动频繁、空间相对封闭、感染管控难度高，透析中心有感染事件发生风险。

针对以上需求缺口，标准血液净化中心未来将提供标准化、智能化、全周期的标准血透管理一站式方案，让患者体验智慧候诊、透析、管理及居家透析的全方位智慧血液透析体验，落实“以人为本”的全生命周期管理理念，建立血管通路全生命周期管理，引入康复科、心理科等多学科联合治疗，改善患者生活质量，真正造福患者。同时，标准血液净化中心通过建立高效的转诊机制和上下联动模式，有效提升基层医院的医疗服务能力，让广大基层患者有机会在“家门口”享受高质量诊疗服务，助力实现“大病不出县”，提高医疗服务同质化水平。

陈香美进一步表示：“标准血液净化中心的建设凝聚多方力量，发挥各方资源协同作用，共同推动规范血液净化诊疗工作，促进医疗质量的持续改进，保障医疗安全，提高诊疗水平。”