15岁女孩贫血查出尿毒症

目前，我国肾脏病患者已接近1.32亿，患病率达10.8%，即每10个成人中就有1个是慢性肾脏病患者，而知晓率仅有12.5%。许多患者前期一般不会想到自己有肾脏疾病，等到确诊时已经是尿毒症了。

15岁中学生小柯（化名）就是一个典型的例子。她曾连续一年多感到身体乏力，检查血常规显示贫血，但进行相关治疗后未见好转。后来她来到广东省第二人民医院肾内科就诊，经过肾功能检查和肾脏B超检查，才发现双肾已经萎缩，肾脏功能仅剩正常的8%，被诊断为“慢性肾脏病5期（尿毒症期）、肾性贫血”，需通过每周2-3次血液透析来维持肾脏功能，并等待合适的肾源进行肾移植手术。

广东省第二人民医院肾内科主任、主任医师吴锡信进一步解释说，肾脏是人体“沉默的器官”，慢性肾脏病被称为“沉默的杀手”。等到人体出现明显症状时，就很可能是剩余的肾功能已经不能维持正常的生命活动，甚至可能已经进展到慢性肾脏病5期，即尿毒症期，最终患者只能通过血液透析、腹膜透析或者肾移植来维持生命。

如何判断自己的肾脏是否健康？吴锡信告诉记者：“如果存在面部或双下肢水肿、尿中泡沫久而不散、尿色异常、尿量减少、夜尿增多、腰痛、恶心、呕吐、贫血等症状，应及时到医院肾内科就诊。”

对于容易患上慢性肾脏病的高危人群，例如高血压、糖尿病、痛风等慢性病患者，一定要做好尿常规及肾功能的监测，控制血压、血糖及尿酸，早诊断、早治疗。对于发现血尿、蛋白尿的患者，要定期进行尿常规检查，及时到肾内科接受肾穿刺，制定合适的治疗方案，积极随诊、复查，调整心态，真正做到“与肾脏疾病共存”。（何雪华）