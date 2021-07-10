如何提升县级医院管理能力？专家：形成强有力的人才队伍 加强信息化建设水平

为助力县级医院综合服务能力提升，实现县级医院的高质量发展，7月8日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办、江苏恒瑞医药支持的“‘强县域 千县行’全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动（江西站）”在江西南昌举行。

在主题为“县级医院管理能力再提升”的圆桌论坛上，瑞昌市人民医院院长卢岳华、宜丰县人民医院院长钟晓明、南丰县人民医院院长王小平、吉水县人民医院院长刘小波、都昌县人民医院副院长杨贤忠，结合提高医疗服务效率、信息化建设水平、公立医院转型升级等话题进行探讨。

圆桌论坛现场

杨贤忠表示，作为医院的管理者，加强医院医疗质量管理是医院管理的首要目标和任务；同时，大力引进人才并通过人性化管理留住人才，形成强有力的人才队伍，也是重点工作。他还提出，为适应新医改要求，强化医疗服务成本管理是医院提升管理质量的必经之路，同样也是重要挑战，需不断探索提高医疗服务效率的途径，改进内部管理，优化服务流程，规范诊疗行为，从而提高服务质量和效率。

信息化建设水平是医院管理能力的一个重要体现，对此，刘小波表示：“原来是‘人管人’，如今通过信息化建设，依托制度实现对人、财、物的综合管理，这样才能达到管理目的。”他认为，县级医院在未来发展中必须要加强信息化建设，搭建起信息化网络。最重要的是通过信息化发展简化医疗流程，让人民群众感到就医的便利。“当然，信息化是一个循序渐进的过程，不能一步到位。”刘小波说。

“如今，我们医院已把后勤保障列入医院全面质量管理的一项，并设置评分体系和考核办法。”钟晓明认为，医院后勤管理是医院的保障和支持系统，其关系到医疗保障和患者就医体验。提高医院后勤管理水平，可更好地助力医院医疗服务和技术水平升级。同时，他还强调，县级医院要加强管理队伍能力建设，提高管理者的管理能力，不断完善数字化建设，规范医院管理，并加强医院文化建设，增强员工凝聚力。

为更好实现公立医院从规模扩张型发展转向质量效益型发展转变，从粗放管理向精细管理转变，王小平提出了两点建议：“一是开展全面精准预算管理，预算到每一个科室，做到事前、事中、事后的有效监管；二是信息化建设，这是实现精细化管理的前提，使信息变数据、数据变决策，从而发现存在的问题，不断地改进。”他认为，精细化管理的目的是持续改进医院医疗质量和服务，提升工作效率，最终增强医院核心竞争力。

卢岳华表示，瑞昌市人民医院作为该市医共体的牵头单位，施行“1*N+2”模式。“‘1’是一个牵头单位——瑞昌市人民医院，‘N’是所有基层卫生院和社区卫生服务中心，‘2’是中医院和妇幼保健院。我们今后的工作就是要一管到底，直到乡村一级。”他认为，县域医共体建设的目标在于优化配置医疗资源，完善医疗服务体系，改变不合理的就医格局，让居民的医疗卫生需求在县域内就能得到满足。同时，他还提出应大力开展学科中心建设，“让中心的创建促进学科发展，促进学科规范化、科学化的管理和治疗。”

据活动主办方介绍，“全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动”自2019年启动以来，通过挖掘推广基层典型经验，以省区市为单位分片区组织开展交流研讨，受到各级卫生行政部门和全国各地县级医院管理者、科室负责人的好评，进一步推动了县域医疗服务体系建设，助力提升县级医院综合服务能力。