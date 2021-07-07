仅不足一成消费者能每天摄入 全谷物今天你吃了吗

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前不久，科技日报记者从科信食品与健康信息交流中心获悉，该中心日前开展的专项调查《中国消费者全谷物认知状况报告（2021）》，揭示了我国消费者对全谷物的认知状况。

调查显示，尽管大多数消费者认为全谷物比精制谷物更营养、更健康，但是仅有24.6%的消费者能够说清楚什么是全谷物。同时，95%的消费者对全谷物的营养价值认识不全面，仅有不足15%的消费者知道每天该吃多少全谷物。

对此，中国疾病与预防控制中心营养与健康所所长丁钢强建议，未来还需要加强全谷物相关的科学传播，比如如何区分全谷物和全谷物食品。

在全谷物消费方面，消费者并未做到“知行合一”。调查指出，78%的消费者认为自己对全谷物有所了解，且认为健康成人也应该每天吃全谷物，但只有不到一成（9.15%）消费者能够做到每天都吃全谷物，而能吃到《中国居民膳食指南》推荐量的只有5.84%。

农业农村部食物与营养发展研究所首席科学家王靖认为，我国消费者食用全谷物的习惯还需有意识培养，应该通过多种途径和形式倡导消费者增加全谷物摄入。

专家指出，由于消费者对全谷物认识模糊，国际上对全谷物食品也没有统一的定义，因此一些产品可能存在误导宣传等问题，部分消费者购买的“全谷物食品”可能实际上还是精制谷物。

中国农业科学院农产品加工所研究员郭波莉认为，应当从法规标准角度对全谷物食品进一步规范，以促进市场健康发展，同时便于消费者选择合适的全谷物食品。

营养价值高、有益健康是促使消费者购买全谷物产品的主要因素。但调查发现，相当一部分消费者不知道如何选择全谷物。

此外全谷物口感不佳、烹饪麻烦是阻碍消费者购买的主要原因。中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群建议，应加强全谷物及全谷物食品的研发创新，开发符合我国谷物消费特点与习惯的全谷物食品，帮助老百姓能吃到种类和形式丰富多样的全谷物食品。

调查指出，市售全谷物食品种类繁多，但公众在购买时存在一定程度的“选择困难”。消费者希望有更多全谷物选择，同时也期待了解更多有关全谷物的科学知识。另外，65%的消费者期望在宣传全谷物时可以基于科学证据，不要夸大功效。

对此，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯认为：“从健康角度和节约粮食角度，鼓励消费者多食用全谷物和全谷物食品是未来的发展方向，但要真正让消费者和行业双赢，必须以科学为基础规范行业发展、引导消费者的选择。”