霍勇：推动县域医疗水平提升要“因县而异”

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县级医院综合能力 推动县域医疗高质量发展”专场论坛上，全国政协委员、北京大学第一医院教授、中国县域医院院长联盟执行主席霍勇表示，要通过学科中心建设与区域协作，提升县域医疗水平的整体提升。同时，要做到“因县而异”。

霍勇介绍，中国县域医院院长联盟自2018年成立以来，始终围绕提升县域医疗能力，实现“大病不出县”的医改目标，以解决县域医疗发展现状、提升县域专科能力建设、建立慢病管理体系等为核心开展工作，并取得了阶段性成果。

“提升县域医院医疗能力，要‘因县而异’。结合不同地区的人口健康状况及地域特色，有抓手的进行专科能力培训与提升。”霍勇指出，要在调研的基础上，按照县域的重大疾病、关键环节等进行标准化、体系化的学科建设，来实现院前、院中、院后一体化医疗服务模式，推动县域医疗机构的发展及县域公共卫生医疗服务体系整体提升。

霍勇提出，对于县域医院的发展，要重点着手三个层面：一是资源共享，包括优质医疗资源下沉与基层人才培养，多渠道、多手段促进区域医疗中心沟通协作与资源流通，使医疗服务真正触达基层；二是加强学科建设，以胸痛中心为抓手，推动学科中心建设，从医疗技术、标准规范、体系建设多方面推动县域医疗能力提升；三是预防、急救两头抓。既强调疾病的早期预防与健康素养提升，也要针对急性心肌梗死等一部分需要紧急处理或不适合转运的疾病，进一步提升县域医院救治能力，做好技术培训。

“过去三年当中，胸痛中心建设数量和认证覆盖率大幅增加，包括县级医院的胸痛中心建设也取得了阶段性成效。胸痛中心建设的实践，不仅体现在医疗机构救治能力、效率的提升，更在于对整个医疗机构协同救治体系的完善。”霍勇介绍，后续还将推动建设胸痛救治单元建设，助力实现“两个一公里”，即急性胸痛救治在县域乡镇的“第一公里”；救治后回到乡镇慢病管理、健康教育的“最后一公里”。