任国荃：多方位入手 落实职工健康管理

7月6日，在由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会上，多位嘉宾围绕健康企业和职工健康话题进行了探讨。

中国健康管理协会常务副会长、解放军总医院原院长任国荃表示，落实职工健康管理要从健康教育、健康档案、健康标准、健康文化等多方位入手，全社会共同行动，保障广大职工群体身心健康。

任国荃认为，打造健康企业、推进职工健康是一项惠及全国4亿多职业人群的重要工作，也是推动全民健康、落实健康中国行动的重要举措。做好这项工作，需要关注三个方面的问题：一是要与时俱进、转变观念，对健康内涵要有新的认识，树立新的理念；二是要认识到健康全民维护的全局性和系统性，从个人到医疗卫生机构，再到全社会广泛动员，共同解决健康方方面面的问题；三是要高度重视健康管理中的突出问题，认识到生活方式导致的慢性病的危害程度，加强关注日常生活中的主动健康维护，建立为全民服务的健康管理系统。

国家卫健委公布的数据显示，2020年我国居民健康素养水平达到23.15%。对此，任国荃指出，当前我国居民健康素养虽然有所上升，但相比发达国家仍然还有较大差距。“没有良好的健康素养基础就难以形成健康行动的行为自觉，也不能有效地实施健康管理，所以一定要关注全民健康素养的提升。”

任国荃还提出，健康涉及到每一个人，健康管理也必须跟随每一个人，要坚持预防为主，一方面需要个人养成良好的卫生健康习惯，另一方面也需要全社会共建良好的健康环境。此外，要强化社区基层医疗卫生机构在健康管理中的职能作用，同时将疾病防治关口延伸到家庭，实现早发现、早诊断、早治疗，有效降低重大疾病的发病率和病残率。

影响健康的因素包括生活方式、遗传因素、社会因素、医疗因素和气候因素等。任国荃认为，健康的生活方式至关重要，要改变对健康有深度影响的不良生活方式，包括熬夜、酗酒、吸烟、缺乏运动、饮食不合理等。

对于落实职工健康管理，任国荃表示，一是做好职工健康教育，利用一切有效途径、采取一切有效方法开展健康知识普及。大力宣传合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡四大原则，并积极地指导纠正不良的生活方式；二是建立职工健康档案，通过档案数据指导员工关注健康方面的问题，未实施主动健康管理提供依据，激发自我管理积极性；三是制定健康职工标准，营造“健康先进，不健康落后”“健康上岗，不健康待岗”的良好氛围，同时可考虑纳入绩效考核；四是打造企业健康文化，把关注职工健康融入企业规章制度、日常管理等方方面面，营造良好的企业健康环境。

“有这样一句话，人生有四张存折，一个是财富，一个是事业，一个是情感，还有一个是健康，但是健康这张存折是首要的，因为健康没有了，其他的存折也都过期了。”任国荃强调，每个人都是自己健康的第一责任人，要树立良好的健康意识，养成良好的健康习惯，保持良好的健康心态，为自己、为他人、为家庭的健康把好关、负好责。