国家卫健委：7月6日新增新冠肺炎确诊病例57例 其中本土病例15例

人民网北京7月7日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例57例，其中境外输入病例42例（湖北25例，广东5例，上海4例，天津2例，陕西2例，江苏1例，福建1例，河南1例，四川1例），本土病例15例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者742人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例423例（其中重症病例5例），现有疑似病例5例。累计确诊病例6736例，累计治愈出院病例6313例，无死亡病例。

截至7月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例458例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例86855例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91949例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者1063276人，尚在医学观察的密切接触者8097人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者41例，其中境外输入39例，本土2例（均在云南）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者471例（境外输入463例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27087例。其中，香港特别行政区11944例（出院11642例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院52例），台湾地区15088例（出院11180例，死亡706例）。