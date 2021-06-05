芒种来临 舒适度过仲夏的方法都有哪些？

制图：张文婷

编者按：芒种是二十四节气中的第九个节气，夏季的第三个节气，标志着仲夏时节的正式开始。芒种节气里，气温升高降水多，空气湿度增加后，人们难免感到不适。如何能舒适的度过仲夏时节？

芒种养生三“宜”

起居：宜晚睡早起

芒种时节昼长夜短，阳气旺盛，人体要顺应阴阳盛衰的变化规律，应晚睡早起，白天适当接受阳光照射以养阳气，利于气血运行。芒种过后人容易打盹，中午小睡可以缓解疲劳，振奋精神。

饮食：宜清淡

夏季气候炎热，人的消化功能相对较弱。因此，饮食应当清淡，不肥腻厚味，多吃杂粮，不过多食用热性食物，以免“火上加油”。同时，可以饮用酸梅汤、绿豆汤等消暑饮品。

运动：宜适度

芒种时节经常下雨，应适当晒太阳，晒太阳可让身体出汗，也利于气血的运行。也可适当打球、跑步等，通过运动排汗。

芒种饮食推荐

凉拌二瓜

制作：黄瓜、西瓜皮各适量。将黄瓜洗净切条，西瓜皮去掉外面翠衣，切条。加盐、味精等调料腌制10分钟后，点入香油后即可食用。

作用：黄瓜具有清热利水的作用；西瓜皮的作用是清热生津、利尿解暑。通过简单的调味，这道菜肴具有清淡的口感，同时又可以起到清热祛暑、生津止渴的作用，作为夏季时节餐桌上的一道养生菜肴，是非常合适的。

需要注意的是：此菜肴偏寒，对于脾胃虚寒的人群来说并不合适。

薏苡仁二豆粥

制作：薏苡仁、红豆、绿豆各50克。上述食材洗净入锅，加适量的水，小火煮成粥即可食用。

作用：薏苡仁具有利水渗湿、健脾消肿的作用，红豆具有利水消肿、清热解毒的作用，而绿豆具有清热消暑、利水解毒的作用。在炎热易出汗的夏季，喝上一碗这样清暑去热、滋养脾胃的粥品，对维持身体健康有所帮助。

需要注意的是，此粥中所含食材均为主食，对于糖尿病人群来说，要控制熬煮的时间和进食量，具体可咨询专业的营养师来制定合理的饮食方案。