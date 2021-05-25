推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃消暑、调节肠道菌群

推荐人群：一般人群皆可

材料：酸奶500g、黄瓜1根、核桃15g、橄榄油半勺、食盐、黑胡椒碎适量（1-2人量）

烹调方法：黄瓜削皮去瓤后切小块放入盆中，放入适量盐、黑胡椒、果醋和橄榄油，核桃仁砸碎加入其中；酸奶加入清水（300-500ml，看自己喜欢）后搅拌均匀后加入其他材料继续搅拌；放入冰箱半小时后即可食用。

汤品点评：五月岭南地区已经进入了夏天，这个季节建议多喝些清淡汤水以防过于滋腻妨碍脾胃。酸奶作为奶制品的发酵产物，不仅风味独特、营养丰富还有诸多保健作用如更有利于人体吸收，有抗炎作用，还能调节肠道功能。另一方面，由于经过了分解发酵，牛奶不耐受人群进食也很少出现腹胀、腹痛、腹泻等情况，实乃一家老少必备食物。本汤中加入了黄瓜使其更加有清爽的感觉，核桃也是用来增加层次感的健康食材，喜欢细腻和倾向更厚实一点口感还可以自己添加些牛油果和水果干。本汤有开胃之效，但胃寒人士不建议当餐前汤水饮用。