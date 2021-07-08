卢建新：理性看待前列腺疾病 早预防、早诊治可减轻患者心理负担

近日，中国中医科学院广安门医院泌尿外科主任卢建新做客人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”访谈栏目时表示，减轻男性对于前列腺疾病的心理负担，需要大众科学地了解和区分前列腺疾病，寻求正规的治疗方法，早诊早治。

前列腺疾病发病与年龄有关 不同年龄患病特点不同

前列腺是男性最大的附属性腺，是男性独有的泌尿生殖器官之一。“男性在一生当中都有可能受到前列腺疾病的困扰。”卢建新解释说，在男性青壮年期间，最可能受到前列腺炎的困扰。随着年龄的增长，前列腺增生和前列腺肿瘤的发病率会显著提高，总体来说，不同的年龄阶段前列腺会存在不同的疾病问题。

虽然前列腺炎好发于年轻男性，但不代表老年人群就不会受其影响。卢建新表示，现在越来越多的研究证明，前列腺慢性炎症是老龄人群前列腺增生和前列腺癌的重要刺激性因素。

排尿困难是老年男性的常见问题，需要特别关注。卢建新提醒，如果出现排尿困难的现象，可能是患有前列腺增生或前列腺肿瘤，这需要老年男性提高自身泌尿健康意识，谨防误诊、漏治以及乱用药物的问题，要在医生的指导下科学用药。年轻的男性朋友时常会将前列腺炎与前列腺梗阻混淆，不要过度治疗或者擅自“开处方”。

预防前列腺患病因素 降低患病风险

数据显示，前列腺疾病患病率与年龄有关。卢建新介绍，除了年龄因素，前列腺疾病还与其他的影响因素密切相关。

他表示，前列腺炎通常会因为久坐不动、寒冷环境以及身体劳累等问题而发生。人为憋尿，会使膀胱充盈胀大进而导致排尿无力，这引起局部压力增大和血流不畅，加重前列腺肥大的症状。长期处于寒冷环境或者着凉，会造成尿道内压增加，影响排尿，长此以往会引发前列腺发生病变。而久坐不动会使前列腺长时间受到挤压，导致局部血液循环不畅;，容易造成前列腺疾病和排尿困难。

卢建新提出，良性前列腺增生是引起中老年男性排尿障碍原因中最为常见的一种良性疾病。主要表现为组织学上的前列腺间质和腺体成分的增生、解剖学上的前列腺增大、下尿路症状为主的临床症状以及尿动力学上的膀胱出口梗阻。前列腺癌同样会困扰老年性，但是癌症早期并没有特别症状，当癌细胞生长时，前列腺体肥大，挤压尿道而引起排尿困难。

卢建新表示，生活因素对前列腺疾病有一定的影响，但最重要的患病原因还是建立在病理学基础上，但不能因为这样就忽视生活因素，要多方面预防才能降低疾病带来的危害。

减轻大众心理负担 理性面对疾病治疗

前列腺疾病危害男性健康，但因为疾病的私密性，很对男性患者对于疾病存在很多误解。卢建新表示，目前，大众对于前列腺疾病的认知存在两个极端，年轻患者面对前列腺炎过度恐惧，老年患者则对疾病的关注度较低。

事实上，大部分前列腺炎患者都不需要进行特殊处理，对于没有明确感染学证据的病例，只需对症治疗即可。但是因为前列腺疾病可能会影响男性生理功能，所以对于这类疾病年轻群体总是有很多疑虑，又因为市面上存在的一部分虚假宣传的药物推销，造成患者存有恐惧心理，增加了心理负担。

而老年人群则时常将老年排尿功能退化与前列腺疾病混淆，没有定期的体检意识，忽视了前列腺疾病的症状，导致延误治疗。

卢新建提出，面对前列腺疾病，年轻男性要放下心理包袱，而老年男性对于泌尿系统的异常表现则要多一份关注。如果察觉泌尿系统出现异常，可以到医院通过正规检查进行疾病筛查。

不同的检查项目应对的疾病都很明确，通过抽血化验可以进行前列腺特异性抗原检查来排查前列腺肿瘤；B超检查可以查看前列腺大小进行功能评估；尿流率检测则是以流尿情况来判断尿路有无梗阻。这些常规检查可以科学有效地对检查者的泌尿系统功能进行评估，查明疾病问题。

最后，卢新建建议，前列腺疾病可能会伴随男性一生，所以早预防，早诊治可以减轻患者心理负担和生活压力。年轻男性预防前列腺炎，要适当运动，多饮水，保持规律的睡眠习惯，减少熬夜，减少吸烟和酗酒，这对于全身的免疫力和身体机能都有益处。老年男性要定期进行体检，对于已患的前列腺疾病，要科学用药，积极治疗。