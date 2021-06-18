直播预告：前列腺疾病，不可被忽视的健康问题

近年来，越来越多的男性开始关注自己的健康问题。前列腺疾病作为成年男性的常见疾病，引起了不少人的重视。那么，男性前列腺疾病会有哪些表现？对男性健康又会造成什么影响？

6月20日11：00－12：00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请中国中医科学院广安门医院泌尿外科主任卢建新做客直播间，和大家分享关于前列腺健康的科普内容，欢迎大家收看！

专家简介

卢建新，主任医师、中医传承博士后、博士生导师，中国中医科学院广安门医院泌尿科科主任，北京医学会泌尿外科分会委员，北京中西医结合泌尿外科专业委员会主任委员，中国中西医结合学会泌尿专业委员会副主任委员，国家药品监督管理局药品评审中心评审专家，本行中医。

擅长

中西医结合治疗（西医手术和中药调理）：泌尿结石、肿瘤（前列腺癌、膀胱癌、肾癌等），前列腺病（前列腺增生、前列腺炎等），男科病（不育症、勃起功能障碍等），女性排尿障碍（尿失禁、排尿困难、顽固感染等），尤其对中晚期前列腺肿瘤和肾癌的中西医结合治疗有心得。

前列腺疾病有哪些危害？

前列腺疾病最常见的就是慢性前列腺炎，慢性前列腺炎对于患者有很多的危害，首先会影响正常的生活。

由于前列腺炎症的刺激，可以产生一系列的症状，比如尿频、尿急、尿不尽、尿分叉，腰骶部、会阴部、睾丸部疼痛会使患者烦躁不安，影响工作和生活。长期的慢性前列腺炎可以引起性功能下降，由于疾病长期没有得到治愈，各种症状和不适在性生活之后会加重，直接影响性生活的感觉和质量，对患者造成一种恶性的刺激，逐渐会出现对于性生活有厌恶感，从而导致阳痿、早泄等现象。

前列腺炎可以导致精液不液化，影响生育。前列腺疾病还包括前列腺增生和前列腺癌，前列腺增生严重时会出现尿潴留，引起双肾的积水，导致肾功能变化，严重时可以导致肾衰竭或者尿毒症，前列腺癌时可以直接影响人的寿命。

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