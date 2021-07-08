健康行业发展迅猛 多家企业处于上市筹备期

在人们健康意识不断提升、疫情防控常态化、新一轮医药改革等因素的推动下，我国大健康行业发展迅猛。2021年上半年，百洋医药、百克生物、康拓医疗等多家医药生物企业成功上市。就在7月5日，漱玉平民大药房也成功上市，更有不少健康行业企业正处于上市筹备阶段，其中包括制药、疫苗、医美、医疗器械等多个细分领域，争锋之势引人关注。

百济神州

继美股港股上市后再冲A股

6月28日，百济神州有限公司（简称“百济神州”）通过了在科创板上市的申请。而早在2016年，该司就已成功登陆美股，并在2018年成功登陆港股。截至7月6日8时59分（美东时间），其在美股的总市值达313.03亿美元；截至7月6日16时（北京时间），百济神州在港股的总市值为2383.89亿港元。

而本次瞄准A股上市，其招股书显示，目的在于希望进一步加大在全球创新药物研发、生产及商业化领域的投入，高效推动多种在研创新药物的全球临床试验，推进现代化研发中心及广州大分子药物生产基地的建设，并进一步扩大公司国内外营销队伍以提升公司产品市场份额。

公开资料显示，百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。据其招股书，该司自2011年成立以来，一直注重于研发及商业化以治疗癌症为主的分子靶向及肿瘤免疫治疗药物，拥有完整的肿瘤生物学自有研发体系，并建立了包括药物化学、发现生物学、生物药和转换科学在内的临床前研究部门。截至招股书签署日，该司共有BTK小分子抑制剂百悦泽 等3款自主研发药物处于商业化阶段，另外8款自主研发候选药物处于临床在研阶段。

但是目前在全球市场，创新药物研发及商业化的竞争十分激烈。仅在抗肿瘤药物领域有布局的国内创新药物企业主要包括信达生物、君实生物、贝达药业、复宏汉霖和康方生物等，这些企业均有创新药产品获批上市或处于研发后期阶段。

此外，新药研发、生产、商业化是一个投资大、周期长、风险高的过程，百济神州在2018年、2019年、2020年1月—9月的营收分别为13.1亿元、29.5亿元、14.6亿元，而归母净利润分别为-47.5亿元、-69.1亿元、-81.0亿元。如何在未来发展中实现转亏为盈，对于百济神州来说可谓是不小的挑战。

倍特药业

持续增强研发创新能力

公开资料显示，成都倍特药业股份有限公司（简称“倍特药业”）成立于1995年，主要从事高端仿制药、创新药、原料药的研发、生产和销售，是一家以创新驱动发展的高新技术企业。2020年，倍特药业实现营业收入37.38亿元，同比增长15.49%,归母净利润达2.09亿元。

米内网数据显示，2019年中国公立医疗机构终端化学药销售额为10946亿元，其中全身用抗感染药物为市场第一大类药物，占据18.87%的市场份额；血液和造血系统药物为第四大类药物，占据13.31%的市场份额；心血管系统类药物为第五大类药物，占据11.55%的市场份额。

据其招股书，倍特药业目前拥有丰富的上市产品体系，已获得逾400个上市产品批件，主要产品涵盖抗感染用药、生殖系统用药、心血管系统用药、血液和造血系统用药等多个细分领域。而本次以A股发行上市为新的发展契机，倍特药业将结合募集资金投向项目的建设，以高端仿制药为基石，以吸入制剂为突破，以大小分子创新药物为新的增长点，进一步优化公司业务布局。同时，将始终前瞻性地把握细分领域发展脉络，持续致力于不断增强研发创新能力、巩固现有丰富产品线的市场地位、深化渠道网络布局，积极应对全球及中国医药行业竞争。

金迪克生物

加大投入丰富产品线

在疫情防控常态化下，人们对疫苗的关注度越来越高。仅近三月，疫苗企业百克生物、欧林生物已成功上市，目前江苏金迪克生物技术股份有限公司（简称“金迪克生物”）亦通过了IPO审核。

据其招股书，金迪克生物是一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业。2014年6月至2016年12月，独立承担了“重大新药创制”国家科技重大专项课题——“新型四价流感病毒裂解疫苗的研制”，并通过多年积累自主构建了四大核心平台技术，成功实现了核心产品的研究开发及产业化生产。

值得注意的是，我国疫苗市场参与者众多，市场集中度相对较低。金迪克生物招股书显示，本土疫苗企业约30家，以最近三年批签发看，一半以上国产疫苗企业仅能生产1—2个品种，大部分企业产品较为单一，销售规模较小。随着《疫苗管理法》正式实施，行业监管日趋严格，行业准入门槛进一步提高，未来我国疫苗行业将逐步淘汰部分品种较少、生产体系相对落后的企业，具有较强创新研发实力和能安全稳定生产的优质疫苗的公司将占据更多市场份额。

目前，金迪克生物只有一个核心产品“四价流感病毒裂解疫苗”实现了注册上市及生产销售，短期内商业化产品线相对单一。不过，该司目前多个主要产品尚处于临床研究阶段，鉴于疫苗研发周期较长、前期投入较大的特点，需要一定的资金支持。因此，其招股书中也提到，将以本次新股发行上市为契机，通过募集资金投资项目的建设，聚焦研发生产流感疫苗、狂犬疫苗、肺炎球菌疫苗、水痘疫苗和带状疱疹疫苗等有较强市场竞争力的产品。

雍禾医疗

冲击“植发第一股”

“颜值经济”蓬勃发展，“植发第一股”正应运而生。6月17日，雍禾医疗集团有限公司（简称“雍禾医疗”）正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。倘若闯关成功，雍禾医疗将成为我国“植发第一股”。

公开资料显示，雍禾医疗成立于2005年，主要经营品牌为“雍禾植发”，现已发展成为囊括脱发门诊、药物治疗、史云逊健发中心、雍禾植发、哈发达假发研发生产中心的毛发医疗综合体，形成“诊断、治疗、养固、植发、假发”于一体的一站式医学毛发管理服务体系。

伴随着脱发问题正在成为越来越多人的“头等大事”，已催生出了一个超过百亿的毛发医疗市场。根据弗若斯特沙利文数据，中国毛发医疗服务市场2020年的规模为184亿元，预计到2030年将达到1381亿元。其中在中国所有毛发医疗服务提供商中，按各种主要财务及运营指标计，包括2020年的总收入、2020年末的注册医生人数、2020年末的运营中医疗机构数量、以及2020年的就诊植发患者人数，雍禾医疗排名第一，远超行业其他企业。

在过去的三年里，雍禾医疗的业绩可谓亮眼，据招股书，2018年至2020年，雍禾医疗的营收分别为9.34亿元、12.24亿元和16.38亿元。聚焦到雍禾医疗的核心业务，主要由植发医疗服务与医疗养固服务两部分组成，而这两部分业务，对应的恰是毛发医疗服务行业的两大细分领域。

值得注意的是，雍禾医疗在医疗养固服务业务上的占比正在快速提升，以2020年业绩为例，在雍禾医疗16.4亿的总收入中，医疗养固服务收入占比13.0%，而该业务2019年同期占比仅为1.2%，显然医疗养固服务正在为雍禾医疗打开新的增长空间，此外该业务高复购率与用户黏性的特点，也将助力雍禾医疗实现更加稳定持续的业绩收入。

漱玉平民大药房上市首日成绩亮眼

7月5日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（简称“漱玉平民大药房”）在深圳证券交易所创业板上市，公司证券简称“漱玉平民”，证券代码“301017”。截至7月6日15时，其总市值达109.08亿元。

公开资料显示，公司立足于医药流通领域，主营业务为医药零售连锁业务，主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售，同时兼营少量药品批发业务。

根据国家食药监总局发布的《2019年度药品监管统计年报》，截至2019年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业54.4万家，其中批发企业1.4万家；零售连锁企业6701家，零售连锁企业门店29万家；零售药店23.4万家。众多企业在市场上形成竞争格局，行业竞争激烈。

据其招股书，漱玉平民大药房坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略，截至2020年6月30日，营销网络已经覆盖山东省15个地市，合计拥有1744家直营连锁门店，其中1445家门店拥有医保定点资格。本次募集资金投资项目将围绕公司的核心业务开展，其中“营销网络建设项目”将使业务规模进一步扩大，“医药连锁信息服务平台建设项目”将为业务发展及运营效率的提升提供支持。 文/汪盈