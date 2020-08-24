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维康药业举行上市仪式

2020年08月24日14:17 来源：人民网-人民健康网

8月24日，创业板改革并试点注册制正式拉开帷幕。作为首批18家企业之一，浙江维康药业股份有限公司上市仪式于深圳证券交易所举行。公司股票简称为“维康药业”，股票代码300878。

仪式开始后，维康药业董事长刘忠良在省部级领导的见证下，签署了《证券上市协议》。随后，深交所监事长杨志华赠送维康药业上市纪念品创业牛，中国结算副总经理孔庆文赠送《证券登记证书》。

随后，在现场人员的见证下，领导嘉宾们一同上台敲响了开市宝钟。伴随着清脆的钟声响起，维康药业正式成为深交所创业板注册制首批上市公司之一。丽水市相关领导表示，维康药业在创业板上市，实现了丽水市创业板上市公司零的突破。

据了解，维康药业本次发行价格为41.34元/股，发行新股2,011.00万股，开盘价77.00元/股，开盘即大涨86.26%，创业板注册制上市首日无涨跌幅限制。

维康药业相关工作人员表示，未来三至五年，公司将争取更多核心产品进入国家医保目录，继续开发国内市场；在新药研发方面取得重大进展，并完成一些中短期项目，如仿制药开发、重点产品的二次开发研究等；建立维康企业研究院和国家重点实验室，使企业技术中心研发创新能力达到国内领先。

(责编：董童、杨迪)


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