雍禾医疗与中山大学战略合作研发人体毛囊再生技术

3月31日，雍禾医疗与中山大学毛囊再生研究团队在广州举行战略合作发布会，双方将在人体毛囊再生技术攻关、毛囊再生研究平台建设、人才培养等多方面开展合作，通过建立产学合作机制，实现资源共享，为脱发治疗提供最新技术。

活动现场。举办方供图

据了解，目前除传统药物治疗外，新兴的植发技术可以解决一定程度的脱发问题。但国际公认的只有FUE和FUT两种植发技术。毛囊移植可有效解决头发稀少的缺陷，然而自体毛囊数量有限，所以毛囊再生技术是解决该问题的理想途径。

为解决这一问题，中山大学药学院（深圳）王旭升研究团队及雍禾植发的旗下雍禾技术研发院开展了利用干细胞再生毛囊的研发项目，并取得一定突破。这次双方战略合作，将通过建立产学合作机制，共同利用毛囊再生研究平台，就人体毛囊再生技术进行攻关，同时开展抗焦虑型脱发药物等多项研发。

发布会举行圆桌论坛。举办方供图

“中山大学与雍禾医疗的战略合作，将引领我国乃至世界毛发健康行业新一轮技术革命。特别是人体毛囊再生技术一旦应用于临床治疗，会进一步确立我国脱发治疗技术领先地位，也将推进整个植发行业快速健康发展。”业内专家分析说。

“这次双方战略合作，将为雍禾医疗战略发展提供坚实的科研和人才支撑，有利于我们为广大脱发患者提供更加满意的医疗服务。”雍禾植发创始人、北京雍禾医疗投资管理有限公司总裁兼CEO张玉表示。