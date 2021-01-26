张玉：脱发治疗需求升级 雍禾布局毛发健康产业链

当前，毛发健康已成为群众对新时代美好生活追求的一部分，毛发产业在促进经济发展、推动消费升级方面发挥了重要作用。为规范毛发行业乱象、推动毛发行业健康发展，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。会上，雍禾植发创始人、北京雍禾医疗投资管理有限公司总裁兼CEO张玉，对我国毛发行业的现状和未来发展趋势发表了自己的见解。

张玉表示，2013年雍禾全国一年所做的植发手术台数是900多台，2020年则做了48000多台，短短七年的时间手术量翻了几十番，毛发市场的热度可见一斑，而这些数字代表着消费市场的需求越来越大。张玉讲到，过去人们很少会把钱花到头发上。随着生活水平的提高，人们对美好生活的向往越发强烈，消费者开始将更多的精力和金钱投资于外貌，再加之脱发已成为当代社会关注的热点话题，因此养发、植发项目越发受到人们的关注，行业规模迅速扩大。

过去，治疗脱发的大多是民营医疗机构；如今，大量公立医院也进入到毛发市场，患者对毛发治疗愈发充满信任和期待。“据专业机构调研预测，到2025年，国内的植发市场将达到400多亿，未来中国的毛发健康市场会越来越大。”张玉如是说。

随着未来中国毛发市场的扩大，张玉认为植发机构在未来也将顺势升级，从百亿毛发市场向千亿毛发市场进军。“过去植发追求的是一种专业化，这两年大家追求规模化，将来我认为一定会朝特色化转型。”

张玉表示，近些年，雍禾一直在以交流会的形式，让植发机构内的医护人员去公立医院充分地学习毛发知识，努力从植发医生向毛发医生转型。同时，未来毛发诊疗方法也呈多样化发展，除了植发手术，药物治疗手段也将更加丰富。

据悉，本场由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会以线上和线下相结合的形式进行，主要围绕脱发病证与科学诊治、行业乱象与规范发展、行业态势与未来发展三大主题进行讨论。来自中国整形美容协会、北京雍禾医疗及8家医院的专家、学者参会参加了此次会议。